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Aşkın Genç: Gıda güvenliğini sağlayamazsak zor duruma düşeriz

Aşkın Genç: Gıda güvenliğini sağlayamazsak zor duruma düşeriz
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YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sarız'da hayvancılık yapan kadın girişimci Gülcan Çampınar'ın işletmesini ziyaret ederek, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşların sorunlarına dikkati çekti. Devletin üreticiyi desteklemesi gerektiğini belirten Genç, "Eğer gıda ve besin güvenliğini sağlayamazsanız ülkenin, ilerleyen dönemlerde çok zor duruma düşeriz. Tarıma ve hayvancılığa hor bakan, geleceği zor görür. Hayvancılıkla, tarımla uğraşanlara katkı sunulsun, devlet bu konuda ne gerekiyorsa yardımlarını yapsın, faizsiz kredi versin" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sarız'da hayvancılık yapan kadın girişimci Gülcan Çampınar'ın işletmesini ziyaret ederek, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşların sorunlarına dikkati çekti. Devletin üreticiyi desteklemesi gerektiğini belirten Genç, "Eğer gıda ve besin güvenliğini sağlayamazsanız ülkenin, ilerleyen dönemlerde çok zor duruma düşeriz. Tarıma ve hayvancılığa hor bakan, geleceği zor görür. Hayvancılıkla, tarımla uğraşanlara katkı sunulsun, devlet bu konuda ne gerekiyorsa yardımlarını yapsın, faizsiz kredi versin" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Sarız ilçesinde hayvancılık yapan kadın girişimci Gülcan Çampınar'ı işletmesinde ziyaret etti.

Bir süre önce kendi köyüne yatırım yaparak 20 hayvanla üretime başlayan Gülcan Çampınar'ın artan maliyetler nedeniyle 12'ye kadar düştüğünü söyleyen Genç, "Bugün geldiğimiz noktada, 20 tane inekten 12 tane ineğe düştü. Çünkü o kadar zor şartlarda üretim yapıyor ki yem fiyatları, gübre fiyatları, taşımacılık, genel giderler… Sattığı fiyatları soruyorum Gülcan Çampınar'a, kilogramı 20-25 lira arasına sütünü satabiliyor ama maliyetlerine baktığınız zaman kar edemiyor" dedi.

"TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKEMİZİN ASLİ UNSURUDUR, SAVUNMA SORUNUDUR"

Çiftçilere destek olunması gerektiğini, devletin hibe desteği ile üreticilerin sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini belirten Genç, "Tarım ve hayvancılık ülkemizin asli unsurudur, savunma sorunudur. Eğer gıda ve besin güvenliğini sağlayamazsanız ülkenin, ilerleyen dönemlerde çok zor duruma düşeriz. Tarıma ve hayvancılığa hor bakan, geleceği zor görür. Hayvancılıkla, tarımla uğraşanlara katkı sunulsun, devlet bu konuda ne gerekiyorsa yardımlarını yapsın, faizsiz kredi versin. Çiftçilerimizden, tarımla uğraşan vatandaşlarımızdan kar elde etmesinler. Devlet hibe kaynaklarını zorlasın, yem desteği sağlasın, aşı desteği sağlasın" ifadelerini kullandı.

Gülcan Çampınar ise hayvanların beslenme ve tedavi giderlerini karşılayamadıklarını belirterek, "Yem alamıyoruz, aşı yapamıyoruz çünkü pahalı. Şu an ineklerimiz, danalarımız ayakları topal, ilaç alamıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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