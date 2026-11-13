YENİ Partili Başevirgen okullarda en az 65 bin güvenlik görevlisi gerektiğini savundu

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, okullardaki güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıtta personel sayılarını açıklamasına karşın, son bir yılda yaşanan şiddet olayları, yaralanmalar ve can kayıplarına ilişkin sayısal veri paylaşmadığını belirtti. Bakanlığın açıkladığı 31 bin okul bahçe görevlisinin güvenliği sağlamak için yetersiz olduğunu savunan Başevirgen, "Okullarda güvenlik ve huzur ortamının sağlanması için en az 65 bin güvenlik görevlisine ihtiyaç bulunuyor" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Turgutlu'da yaşanan okul saldırısının ardından, okullardaki güvenlik sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazılı soru önergesi vermişti. Tekin'in önergeye verdiği yanıtı değerlendiren Başevirgen, açıklanan personel sayılarına karşın, okullardaki şiddet olayları, yaralanmalar, can kayıpları ve güvenlik açıklarına ilişkin somut verilerin paylaşılmadığına dikkati çekti.

Bakanlıktan gelen verileri paylaşan Başevirgen, "Bakanlığın yanıtına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde bin 102 okulda bin 15 okul kolluk görevlisi, 25 bin 248 okulda 10 bin 961 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 23 bin 75 okulda giriş-çıkış saatlerinde 7 bin 8 ekip görev yapıyor. Ayrıca okullarda 2 bin 170 sertifikalı özel güvenlik görevlisi ve 31 bin okul bahçe görevlisi bulunuyor. Bakanlık, okulların tamamına yakınında güvenlik kamerası bulunduğunu, kamera kayıtlarının en az 30 gün muhafaza edildiğini ve güvenlik personeline kriz yönetimi, acil durumlar ve çocuk odaklı güvenlik uygulamaları konusunda hizmet içi eğitim verildiğini de bildirdi" dedi.

"31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ VAR DEMEKLE ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMIŞ OLMUYORSUNUZ"

Açıklanan rakamların okul güvenliğine ilişkin gerçek tabloyu ortaya koymadığını belirten Başevirgen, "31 bin bahçe görevlisi var demekle çocuklarımızın güvenliğini sağlamış olmuyorsunuz. Bu rakam hem yetersiz hem de bu görevlilerin hangi okullarda, hangi kriterlere göre görevlendirildiği, yetkilerinin ve sorumluluklarının neler olduğu açıklanmıyor. Okullarda güvenlik ve huzur ortamının sağlanması için en az 65 bin güvenlik görevlisine ihtiyaç bulunuyor. Bunun için önerimiz 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptıktan sonra ayrılan uzman çavuşların bu kadrolara atanmalarıdır" diye konuştu.

"BAKAN OKULLARDA KAÇ ŞİDDET OLAYI YAŞANDIĞINI AÇIKLAYAMADI"

Başevirgen, önergesinde son bir yılda okullarda meydana gelen şiddet, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, tehdit, darp ve akran zorbalığı olaylarının sayısını sorduğunu, son üç eğitim öğretim yılında okul içinde veya çevresinde kaç öğrenci, öğretmen ve okul çalışanının yaralandığını ya da hayatını kaybettiğini öğrenmek istediğini kaydetti. Ancak Bakanlığın bu sorulara ilişkin herhangi bir sayısal veri paylaşmadığını vurgulayan Başevirgen, "Türkiye genelinde kaç okulun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece riskli olarak sınıflandırıldığını sorduk. Güvenlik görevlisi bulunmasına rağmen kaç okulda güvenlik ihlali yaşandığını sorduk. Son üç yılda güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu kaç okulun tespit edildiğini sorduk. Bakanlık bunların hiçbirine rakamlarla yanıt vermedi. Çocuklarımızın can güvenliğini ilgilendiren bir konuda bu kadar temel verilerin açıklanmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"7 BAKANLIK ARASINDA PROTOKOL VAR, PEKİ SORUMLULUK KİMDE?"

Bakanlığın yanıtında, 21 Eylül 2026 tarihinde Milli Eğitim, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin iş birliği protokolünün güncellendiği de belirtildi. Başevirgen, kurumlar arasında koordinasyon kurulmasının önemli olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Okulda bir güvenlik açığı yaşandığında sorumluluğun kimde olduğu açıkça belli olmalı. Bakanlık mı sorumlu, valilik mi, okul yönetimi mi, kolluk kuvvetleri mi? Her kurumun görev ve sorumluluğu net, denetlenebilir ve hesap verilebilir olmalı. Ailelere çocuklarını takip edin demekle devletin sorumluluğu ortadan kalkmaz.

"OKULLAR ÇOCUKLARIMIZIN KORKMADAN GİDEBİLECEĞİ YERLER OLMALI"

Çocuklarımızı sabah okula gönderirken aklımız sınıfta, öğretmeninde, arkadaşlarında olmalı. Acaba başına bir şey gelir mi, okulunda güvende mi diye endişelenmemeliyiz. Öğretmenlerimiz de ders anlatırken kendi can güvenliğini düşünmek zorunda kalmamalı. Okul güvenliği, bir personel sayısı açıklama işi değildir. Kaç okul risk altında, hangi önlemler alınmış, bu önlemler işe yarıyor mu, bunların hesabı verilmelidir. Devletin en temel görevlerinden biri çocuklarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Bu sorumluluk ailelere, öğretmenlere ya da okul çalışanlarına bırakılamaz. Biz çocuklarımız için güvenli okul, öğretmenlerimiz için güvenli çalışma ortamı istiyoruz. Bunun için her okulda ölçülebilir güvenlik standartları oluşturulmalı, riskler şeffaf biçimde açıklanmalı ve hiçbir güvenlik açığının üzeri örtülmemelidir."

Kaynak: ANKA