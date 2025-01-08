Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ambulanslarla ilgili yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ambulans servisleri artık uygun belgesi almadan faaliyete geçemeyecek ve hizmet süresi boyunca çağrı merkezinde danışman hekim bulundurulacak. Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca "hasta nakil" ibaresi yer alacak ve araçlar yalnızca gri renkte olacak.

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği sil baştan değişti. Yeni dönemde hasta nakli yapan araçlar 'ambulans' ifadesini kullanamayacak. Bu araçların rengi de beyaz yerine gri olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek.

AMBULANS ALIMI DEĞİŞTİ

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olanlar dışındakilerce ambulans satın alınamayacak ancak kamu kurum ve kuruluşlarına hibe etmek amacıyla yapılacak satın alımlarda bu hüküm uygulanmayacak.

BELGE ZORUNLULUĞU

Ambulans servisleri, uygunluk belgesi almadan ve asgari sayıda yeterlilik belgesini tamamlamadan faaliyete geçemeyecek, ambulanslar bu belge olmadan faaliyet gösteremeyecek. Ambulans servisi, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunulan alanlarda bulunması zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak.

ARAÇ TAKİP EDİLECEK

Ambulans servislerinde, hizmet süresi boyunca çağrı merkezinde danışman hekim bulundurulacak. Ambulanslarda; kamera cihaz paketi, mobil cihaz paketi ve araç takip cihazları hizmet süresi boyunca çalışır ve takip edilebilir durumda tutulacak. Özel donanımlı ambulanslar, Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca edinilebilecek. Ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek.

HASTA NAKİL ARAÇLARINDA 'AMBULANS' İFADESİ KALDIRILDI

Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca "hasta nakil" ibaresi yer alacak. Bu ambulanslar, acil tıbbi müdahale gerektiren hasta veya yaralıların taşınmasında kullanılamayacak. Taşıma esnasında acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumun gelişmesi halinde flaşörler aktif hale getirilir ve SKKM onayı ile sesli uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Acil yardım ambulansları ve yoğun bakım ambulansları beyaz rengi kullanacak, bu araçlar üzerinde bulunan etiket ve işaretlerde kırmızı renk dışında herhangi bir renk kullanılamayacak.

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

RENKLER DEĞİŞTİ

Hasta nakil ambulansları gri renkte olacak. Bu araçlar üzerinde bulunan etiket ve işaretlerde mavi renk dışında herhangi bir renk kullanılamayacak. Yönetmelikte geçen araçlar, afet durumları haricinde cenaze nakli amacıyla kullanılamayacak. Ambulans servisi, şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamayacak.

Kara ambulansları yeterlilik belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorunda olacak. İl sınırları dışına, il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile veya ambulans servisi olmayan illerden diğer illere hasta nakletmek amacı ile çıkılabilecek. Hasta nakil ambulansları, sağlık tedbiri hizmeti amacıyla kullanılamayacak.

Ambulans servisleri tarafından, sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilecek. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemeyecek.

AMBULANS SERVİSLERİNİN İÇERİSİNDE 'AMBULANS' KELİMESİ BULUNMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki ambulans işletenler, yanıltıcı tanıtımların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan ve bunları çağrıştıracak isimleri kullanamayacak ve tabelalarında belirtemeyecek. Ambulans servislerinin isimleri içerisinde "ambulans" kelimesi ve yabancı kelimeler bulunamayacak.

Çağrı merkezinin telefon numarası üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamayacak. Ambulanslar üzerinde, Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamayacak. Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerince sunulan ambulans hizmetleri ile ambulanslar ve acil sağlık araçlarını kapsayacak.

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
img

Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk o diziye transfer oldu
img

İfadesi alınan 172 kişinin tamamı art arda aynı 3 kelimeyi sıralamış
img

Metroda iki kadın arasında ''kucağıma Otur'' kavgasını kimse ayıramadı
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıUtku Dogan:

Ulan bu yokluk zamanında neden durduk yere masraf çıkarıyorsunuz. Ne zararı var şimdi.

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

işleri güçleri yok ne yapalım ne yapalım bu ambulans ismi Türkçe değil yasaklayalım öyle günlük hayatta tıpta bilimde teknikte ekonomide uzay ve havacılıkta kullandığımız yüzlerce yabancı kelime var çoğunun rahatlıkla kullanılabilecek doğru bir alternatifi yok boş iş bunlar

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Cep harçlıkları bitmiştir, kaynak arayışındalar

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet77:

hiç gereği yokken acaba hangi yandaşın ekmeğine yağ sürülecek

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Saygılı:

ülkenin başka sorunu yoktu

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Allah size akıl versin, Ambulans internasyonal bir kelime..Hasta nakil ne ya, yine bazı kesimler işine göre hareket ediyor.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Yanlış bir uygulama, çünkü Ambulans kelimesi her ne kadar yabancı dilde bir terim olsa da EVRENSEL bir terimdir. Ambulans yazısını gören her kişi, dili ve ırkı ne olursa olsun, az çok onun Abmbülans olduğu anlar ve bilir. Çünkü ufak farklarla her dilde Ambülans.. yazılış olarak aynıdır.. Ambülanstır... Hasta Nakil ifadesini Türkiye'ye gelen bir yabancı nasıl tanıyacak ve yol verecek?

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Çok büyük bir sorunumuzu çözmüşsünüz hep karıştırıyordum hangisi hasta aracı diye gene minareye kılık biçilmiş geriye dikmesi kalmış

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Hastayı kurtaralım derken normal insanları bile hasta eden şu ambulanslardaki sinir bozucu siren seslerini sil baştan önce bir değiştirin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Eroglu:

Kardeşim bu insanların çalmaktan soymaktan başka birşeye kafası basmazmı acaba. Yahu kardeşim ne zararı var bunun. Birde eskiden 112 Ayrı 155 ayrı/154 ayrı/ her kol içinde ayrı idi. Şimdi arıyorsun polisi acil bir durum var malisef beklemekten acil durum yok olup normal durum oluyor. Yazık bu ülkenin insanına hemde çok yazık.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.