Husiler Marib'de kritik askeri üsse füze ve İHA saldırısı düzenledi

SANA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeydoğusundaki Marib vilayetinde Yemen hükümetine bağlı kritik bir askeri üssü büyük bir füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zengin petrol kaynaklarına sahip Marib kenti yakınlarında bulunan Sahn el-Cin kampındaki hükümet birliklerini, mühimmat depolarını, askeri araç ve teçhizatları "çok sayıda füze ve İHA" ile hedef aldıklarını söyledi.

Bölgede Suudi Arabistan destekli askeri hareketlilik ve takviye faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine operasyonun gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Suudi Arabistan'ın yeni askeri operasyonlara hazırlandığını öne sürdü.

Adının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan bir askeri yetkili, Marib'in güneyindeki Harib bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında 4 hükümet askerinin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

Cuma günü Marib'in hükümet kontrolündeki diğer bölgelerinde de füze ve İHA saldırılarının gerçekleştiği bildirildi.

Bir gün önce Marib ve komşu Hadramut'ta Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerine yönelik saldırılar başlatılmıştı.

Seri perşembe günkü açıklamasında da balistik füze ve İHA'ların bu iki vilayetteki askeri kampları ve birlikleri hedef aldığını belirterek, hükümet güçlerinden yüzlerce personelin öldüğünü ve yaralandığını iddia etmişti.

Kaynak: Xinhua