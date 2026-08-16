Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi yeniden açılsın çağrısı

(İSTANBUL) Türk edebiyatının usta kalemlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, 30 yılı aşkın bir süre Heybeliada'da yaşadığı evin restorasyon sonrası yeniden Müze olarak açılması için açıklama yapıldı. TYS ve Ada Dostları Derneği'nin yetkililere seslendığı açıklamada, "Hayata dönecek Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi sadece müze değil, edebiyatın ve Heybeliada'nın yaşayan hafızası olacaktır. Verilen sözlerin tutulmasını, bürokratik aksamaların aşılıp bu eşsiz mekanın 'Müze statüsü' güvencesiyle ziyaretçilerine bir an önce ve bir daha kapanmamak üzere açılmasını talep ediyoruz. Müzemizi bekliyoruz!" denildi.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki evinin, restorasyonu tamamlanmasına karşın yıllardır ziyarete açılmaması nedeniyle Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Ada Dostları Derneği açıklama yaptı.

"HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ESERLERİNİN BİRÇOĞUNU BURADA KALEME ALDI"

Ada Dostları Derneği açıklamasında evin 2000 yılında müze olarak açıldığı, ancak 2016 yılında restorasyon gerekçesiyle kapatıldığı anımsatıldı. Ada Dostları Derneği açıklaması şöyle:

"Edebiyatımızın önemli isimlerinden 'sokağı edebiyata taşıyan yazar' Hüseyin Rahmi Gürpınar, 30 yılı aşkın bir süre Heybeliada Demirtaş Sokak No: 47'deki evde yaşadı. Heybeliada ve bu ev onun yaşamında özel bir öneme sahipti. Hem yaşam alanı hem de üretim merkeziydi. İstanbul'un yaşamını, geleneklerini, sokağın gerçek ve yalın sesini taşıyan eserlerinin birçoğunu burada kaleme aldı.

Ev, 1944'te yazarın ölümünden 2000 yılına dek müze olamadı. Gönüllülerin çabalarıyla tam 56 sene sonra 2000 yılında müze olarak açıldı fakat varlığını sürdüremeden, 2016 yılında restorasyon gerekçesiyle yeniden kapatıldı.

Geçen 10 yıllık süreçte gönüllülerin desteği ve ısrarlı takibimizle evin restorasyonu yetkili kurumlar tarafından yapıldı. Evin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanması çok önemli ve değerli. Ancak bu bizim için yeterli değil! Amacımız ve talebimiz, bu kıymetli yapının sadece 'restorasyon projesi' olarak kalmaması, başka amaçlarla kullanılmadan, özelleşmeden 'Müze' statüsüyle halkımızın ziyaretine ve kültür hayatımızın hizmetine resmen, layıkıyla ve bir an önce açılmasıdır.

"MÜZEMİZİ BEKLİYORUZ"

Yetkililere sesleniyoruz:

Hüseyin Rahmi Gürpınar, ömrünü toplumu ve topluma anlatmaya adamış, 'sokağı edebiyata taşıyan yazar' olarak adını hafızalara ve kalplere sonsuzca yazmıştır. Mirasını gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Hayata dönecek Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi sadece müze değil, edebiyatın ve Heybeliada'nın yaşayan hafızası olacaktır. Verilen sözlerin tutulmasını, bürokratik aksamaların aşılıp bu eşsiz mekanın 'Müze statüsü' güvencesiyle ziyaretçilerine bir an önce ve bir daha kapanmamak üzere açılmasını talep ediyoruz. Müzemizi bekliyoruz!"

Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yeniden açılmasının istendiği toplantıda TYS Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TYS'DEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

"Türkiye Yazarlar Sendikası, 1974'te kurulmasına karşın sözlü ve yazılı edebiyatımızın binlerce yıllık geleneğine sahip çıkan, düzenlediği etkinliklerle şair ve yazarlarımızı unutturmamayı, onları genç kuşaklara tanıtmayı görev sayan bir yazar örgütüdür.

TYS olarak edebiyatımızın unutulmaz yazarlarının yaşamlarının belli bir dönemini geçirdikleri ve eserlerini ürettikleri mekanların korunması, buraların müze olarak ziyarete açılması çağrısının destekçisi olmayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak, geçmişte Sevgili Başkanımız Cengiz Bektaş döneminde müze olması için çaba gösterip katkı sunduğumuz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'daki evinin, restorasyonunun ardından yeniden müze olarak halka açılması talebini sahipleniyor ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi yeniden açılmalıdır!"

Kaynak: ANKA