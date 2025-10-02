Haberler

Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza
Haber Videosu

Antalya'da 2 yıl önce yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistanlı Aliya Kulmagambetova'ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Fatma E., 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, raporlarda yüzde 100 kusurlu bulunan Fatma E.'ye verdiği hapis cezasını 30 bin 400 liraya çevirerek, 10 taksitte ödenmesine hükmetti.

Alanya'ya iki yıl önce tatile gelen Kazakistanlı Aliya Kulmagambetova'ya yaya geçidinde Fatma E.'nin kullandığı 07 BDV 357 plakalı otomobil araba çarptı. Ağır yaralanan Aliya Kulmagambetova, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

'KULAKLIK VARDI' İDDİASI

Sürücü Fatma E. ise kaza yerindeki incelemenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatma E., ifadesinde, Kulmagambetova'nın karşıya geçmeye çalıştığını, uyarmak için kornaya bastığını, kulağında kulaklık olduğu için duymadığını ve frene bastığını ancak aracın durmadığını söyledi. Fatma E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Aliya Kulmagambetova'nın cenazesi Kazakistan'a gönderildi.

Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

48 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde yapılan incelemede, Fatma E.'nin kullandığı araca ait 48 metre fren izi olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda, Kulmagambetova'nın kusursuz olduğu, sürücü Fatma E.'nin tam kusurlu olduğu belirtildi. Aliya Kulmagambetova'nın annesi Dariga Daumbayevna ilk duruşmadaki ifadesinde, Fatma E.'yi affetmek istediğini ancak başsağlığı için bile aramadığını, aksine olaydan 10 gün sonra sosyal medya hesabından eğlenirken videolar yayınladığını söyleyerek, cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Ali Şan ise Fatma E.'ye verilen cezada indirim yapılmamasını istedi.

Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

2 yıldır süren davanın görüldüğü Alanya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, geçen duruşmada karar verdi. Mahkeme, Fatma E.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, indirim yapılarak cezanın 2 yıl 1 aya düşürülmesine, cezanın 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilmesine, 4 ay süre ile de sürücü belgesine el konulmasına karar verdi. Fatma E.'ye verilen 30 bin 400 lira para cezasının, 10 taksitle ödenmesine hükmedildi. Kulmagambetova'nın ailesi, verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "KUSURSUZ"

Kulmagambetova'nın ailesinin avukatı Ali Şan, "Alınan gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamasındaki bilirkişi raporlarında müteveffanın herhangi bir kusurunun olmadığı, tüm kusurun sürücüye yani sanığa ait olduğu tespit edilmiştir. Yargılaması yapıldı, tüm deliler toplandı" dedi. Verilen cezanın aileyi üzdüğünü söyleyen Şan, "Bir insanın canına karşılık verilen ceza 30 bin 400 TL. Bu kararı aileye nasıl anlatacağımızı bilemedik. Aile şu anda şok halinde. Bu olay Kazakistan Başkonsolosluğu'nun da takibinde. En üzücü tarafı ise yargılama yaklaşık 2 yıl yapılmasına rağmen bu süre zarfında sanık, aileye başsağlığı dilemediği gibi aynı zamanda Kulmagambetova öldükten yaklaşık 10 gün sonra çeşitli sosyal medya platformlarında canlı yayınlar yapmıştır. Bu hususu mahkemeye bildirdik, video görüntüleri paylaştık ve somut olayda takdiri indirimlerin uygulanmaması gerektiğini belirtmemize rağmen yapılan yargılamanın neticesinde ne yazık ki para cezası verildi" diye konuştu.

Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

"EMSALİ OLMAYAN BİR KARAR"

Karara itiraz edeceklerini belirten Ali Şan, "Bildiğim kadarıyla emsali olmayan bir karar, nitekim uygulamada en azından 2 ile 3 yıl arasında hapis cezası böyle olaylarda verilmektedir. Halihazırda gerekçeli kararın yazılmasını beklemekteyiz. Yazıldıktan sonra istinaf başvurumuzu yapacağız. Biz bu kararın kaldırılacağını ümit ediyoruz. Nitekim bir insanın canının 30 bin 400 TL etmemesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR İNSANIN HAYATINA 30 BİN 400 TL DEĞER BİÇİLDİ"

Hayatını kaybeden kadının annesi Dariga Daumbayevna, "Ben kimsenin böyle bir acıyı yaşamasını, çocuğunu birinin yüzünden kaybetmesini istemem. Suçluyu affetmeye bile hazırdık ama biz daha yeni kızımızı toprağa verdik, 10 gün sonra o eğlenip güldüğü, şarkı söylediği bir video paylaştı. Burada hiçbir pişmanlık görülmüyor. 2 yıllık dava sürecinde suçlu taraftan bize başsağlığı bile iletilmedi" dedi.

Adil bir karar beklediklerini söyleyen Daumbayevna, "Bir kedi öldürüldüğü için 2,5 yıl hapis cezası verildi ama bir insanın hayatına 30 bin 400 TL değer biçildi. Davanın yeniden incelenmesi için istinafa başvuracağız. Adil bir karar bekliyor ve umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Muz ?? Cumhuriyeti

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Marik:

Bu hakim savcılar sorusturulmali mal varlıkları araştırilmalı resmen kanunsuz ceza

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 377.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

Olacak şey mi. büyük saygısızlık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Yanlış yapmışlar üstüne para vermeleri lazımdı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu

52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu
Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı

Xabi Alonso net kararını verdi: Arda bundan sonra...
Kasa ağzına kadar doldu! Galatasaray bir maçtan çuvalla para kazandı

Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu!
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.