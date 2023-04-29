Yavuz Ağıralioğlu'ndan Selçuk Bayraktar'a ziyaret: Ayaklarına taş değmesin

Geçtiğimiz haftalarda zehir zemberek bir açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikle gündem olan Selçuk Bayraktar'ı ziyaret etti. İnsansız savaş uçağı KIZILELMA önünde çekildikleri fotoğrafları paylaşan Ağıralioğlu, "Millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar." dedi.

Geçtiğimiz ay Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır eleştiriler getiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etmişti.

BAYRAKTAR KARDEŞLERE ZİYARET

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ağıralioğlu, Baykar şirketinin yöneticileri Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar'la insansız savaş uçağı Kızılelma önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

Kılıçdaroğlu ile yaşadıkları polemikle gündeme gelen Bayraktar kardeşleri ziyaret eden vekil, şu ifadeleri kullandı: "Bu gayretler azizdir! Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatan'ına; 783.562 km2 vatan toprağından gönül coğrafyamıza; millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar..."

KILIÇDAROĞLU İLE POLEMİK YAŞADILAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'in başladığı akşam "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi.

"BU MEYDAN İSTİKBALİ YABANCI ŞİRKETLERDE GÖRENLERİN DEĞİLDİR"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Kılıçdaroğlu'na yüklenip "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz." dedi.

Haluk Bayraktar ise CHP liderine sert sözlerle yüklenipşunları söyledi: "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı katil olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz."