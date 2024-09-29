Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Temizlik için kendilerine başvuran okul müdürlerinin bundan vazgeçmesine tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken ifadeler kullandı. Okul müdürlerine, "Belediyeden hiçbir şey istemeyin" şeklinde mesaj atıldığını söyleyen Yavaş, "Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz. Bir de okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündemine taşınmasını da gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla iş birliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

YAVAŞ'TAN OKUL MÜDÜRLERİNE TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27'nci Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş, festival öncesi Beypazarı Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Yavaş, daha sonra başkanlarla birlikte açıklama yaptı.

"HERHALDE OKUL MÜDÜRÜ KENDİSİ TEMİZLEYECEK"

Okullarda temizlik için kendilerinden talepte bulunan 271 okuldan 113 tanesinin vazgeçtiğini belirten Yavaş, şunları söyledi: "Okul müdürlerinden bir açıklama gelmiyor ama mesela bugün Keçiören'de bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkilileri gelip 'derhal burayı bırakın' dediler. İki katı temizlenmiş oldu. Bir katı pis haliyle kaldı. Herhalde okul müdürü kendisi temizleyecek. Yani onu kim aradı kim müdahale etti bilmiyorum. Biz 2019'dan beri bütün Milli Eğitim'den, okullardan gelen talepleri derhal yerine getiriyoruz. Zaman zaman bu talepler yüklü miktarda olduğu zaman İl Milli Eğitim üzerinden bize talep gelsin diyoruz ama hiçbir zaman talep gelmiyor ama bu arada okul müdürleri ve veliler yoğun bir şekilde oradaki fiziki şartlardan şikayet edip bir an evvel buraları tamir etmemizi istiyorlar.

Biz 2019'dan bugüne kadar 154 milyon liralık destek olmuşuz. Yani bunlar genellikle okul müdürleri kendileri talep ediyorlar. Şimdi son günlerde basına yansıyınca okullardaki kirlilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel temin edememesi ki okulların açılacağı tarih belli. Eğer temin edilecekse bunun okulları açılmadan temin edilmesi lazımdı. Temin edilemedi ve okullardaki pisliği televizyonlar gösterince biz hemen devreye girdik ve bir çağrı yaptık. Arzu eden okullara, yani kimse mecbur değil. Arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğimizi söyledik. Aynı zamanda da ertesi gün de talebin çok olduğu görünce temizlik yapmamızı isteyen okullar olursa buna da katkıda bulunacağımızı söyledik.

"KÖTÜ NİYET VEYA SİYASİ BİR ŞEY ARAMANIN ANLAMI YOK"

Bunu da bir kötü niyet ya da siyasi bir şeyi aramanın anlamı yok. Çünkü orada küçücük çocuklar eğitim görüyor. Onların vücutları daha hassas. Onların mikroptan, pislikten, kirden arınmaları lazım. Bu amaçla biz bu sefer ikinci günde temizlik isteyen okullara form doldurun dedik ve sonuç itibariyle 925 tane okuldan hijyen talebi geldi. Bugüne kadar 232 tanesini verdik. Bu hafta sonuna kadar da geri kalanın tamamını vereceğiz.

"113 OKUL MÜDÜRÜ VAZGEÇTİ"

Ama onlara da yani 723 civarında okul var. Onlar da telefon açar, 'biz istemiyoruz' derse sorumluluk kendilerine ait veya kendileri de temin edebilir. Temizlik isteyen okul, 271 tane bugün itibarıyla. Fakat bunlardan dün 106 taneydi, bugün 113 tanesi 'istemiyoruz' dediler. Herhalde okul müdürleri kendileri temizleyecek. Başka yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hiçbir okul müdürü herhalde o çocukların kirli bir okula gelmesini istemez. Bize yaptırmadıklarını şu anda orada temizlik yapıyor olmaları gerekir. Şu ana kadar biz 48 okulda temizlik yaptık. 22 tanesi cumartesi. Bugün de 26 okul tamamlanmış olacak. Sonuçla 48 okulda 30 bin tane küçük çocuk tertemiz temizlenmiş okullara gidecek. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Eğer milli eğitim bunları kendisi temizleyebiliyorsa, temizlesin bir an evvel yapsın, biz de görevinizin başına dönelim.

"GERÇEKTEN İNSANI HAYRETE DÜŞÜRÜYOR"

Buradaki engellemeler gerçekten insana hayrete düşürüyor. Biz de kamu kuruluşuyuz. Milli Eğitim Bakanlığı da kamu kuruluşu. Elbette her zaman birbirimizden destek alacağız. Zaten üniversitelerde okulların bir çoğunda protokoller yapıyoruz. Yani bunu şimdiye kadar yapmadığımız bir şey değil. Ancak dediğim gibi okul bahçelerinden temizlenmesine, asfalt yapılmasına kadar şu an Milli Eğitim'den bize bir tek yazı gelmedi. Zaten biz okul müdürlerinin talebi üzerine gidiyoruz.

"BİZ ZEHİRLİ GIDA FALAN VERMİYORUZ"

Şimdi şöyle bir mesaj atmışlar. Bunu da özellikle yarın okula gittiklerinde pis bir okulla karşılaşırsa öğrenci velileri lütfen bunu okul müdürüne sorsunlar. 'Belediyeden hiçbir bir şey istemeyin' diyor. Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz. Bir de okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündemine taşınmasını da gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla iş birliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar."