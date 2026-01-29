Yaşar Güler: Gemi İnşa Süreci Türkiye ve Portekiz Arasındaki İş Birliğinin Somut Bir Nişanesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkiler tarihi derinliği olan, karşılıklı saygı ve güvenle beslenen köklü bir zemine dayanmaktadır. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılına ulaşmasının da büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızdaki bağlar ikili düzlemde ve pek çok alanda genişleyen iş birliği gündemiyle ilerlemektedir. Uluslararası arenada müttefiklik ruhuyla gelişen münasebetlerimiz başta NATO misyonu ve Transatlantik olmak üzere sürekli olarak daha da güçlenmektedir. Bugün kızağa koyma törenine şahitlik ettiğimiz gemi inşa süreci de iki ülke arasındaki iş birliğinin somut bir nişanesi olduğu gibi ilişkilerimizin kalıcı ve ileriye dönük olmasına yönelik de kıymetli bir adımdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma törenine katıldı. Güler, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkiler tarihi derinliği olan, karşılıklı saygı ve güvenle beslenen köklü bir zemine dayanmaktadır. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılına ulaşmasının da büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızdaki bağlar ikili düzlemde ve pek çok alanda genişleyen iş birliği gündemiyle ilerlemektedir. Uluslararası arenada müttefiklik ruhuyla gelişen münasebetlerimiz başta NATO misyonu ve Transatlantik olmak üzere sürekli olarak daha da güçlenmektedir. Bugün kızağa koyma törenine şahitlik ettiğimiz gemi inşa süreci de iki ülke arasındaki iş birliğinin somut bir nişanesi olduğu gibi ilişkilerimizin kalıcı ve ileriye dönük olmasına yönelik de kıymetli bir adımdır. Aynı zamanda bu proje denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı sağlaması bakımından da büyük bir kazançtır.

Nitekim 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz Deniz Kuvvetleri ile STM arasında iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasına yönelik sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan süreç, planlandığı şekilde başarıyla sürdürülmektedir. Özgün tasarımı, yüksek sürati, geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleri ile birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum.

"Gemiler hizmete girdiğinde NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de katkılar sağlayacak"

Günümüzde bütünleşik bir deniz gücü, yalnızca muharip platformlarla ölçülmemektedir. Deniz harekatının sürekliliğini sağlayan ikmal ve lojistik destek yeteneği kuvvet etkinliğinin temel unsurlarından biri olduğu gibi hızın ve krizlere süratle cevap verebilme kabiliyetinin de belirleyici bir bileşeni haline gelmiştir. Şüphesiz ki bu gemiler hizmete girdiğinde Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır.

Memnuniyetle belirtmeliyim ki, böylesine üstün niteliklere sahip iki geminin, üretim faaliyetlerinin Türkiye'de ADA Tersanesi'nde icra ediliyor olması, savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviyeyi ve ülkemizin gemi inşa kabiliyetini açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye'nin savunma sanayinde ve özellikle denizcilik sahasında bugünkü güçlü konumuna gelmesinin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen yerli, milli ve modern üretim vizyonu bulunmaktadır. Öyle ki ülkemiz son yıllarda ihtiyaçlarını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılayan, bununla yetinmeyip dost ve müttefik ülkeler için güvenilir tedarik ortağı olabilen bir üretim kapasitesine de ulaşmıştır.

"Deniz güvenliğine yönelik risklerin arttığı bir dönemde bu gibi iş birlikleri ehemmiyet arz ediyor"

Sahip olduğumuz denizcilik teknolojilerindeki birikim MİLGEM projesinden TCG Anadolu'ya, TF-2000 hava savunma muhribinden MİLDEN milli denizaltı programına kadar uzanan geniş bir yelpazede ortaya konmaktadır. Tasarım, entegrasyon, sistem mühendisliği ve seri üretim disiplinleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu tecrübenin Portekiz gibi denizcilik geleneği güçlü bir NATO müttefiki tarafından tercih edilmesi bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Üstelik küresel ölçekte belirsizliklerin, çok boyutlu tehditlerin ve deniz güvenliğine yönelik risklerin arttığı bir dönemde bu gibi iş birlikleri, her zamankinden daha büyük ehemmiyet arz etmektedir. Temennimiz dost ve müttefik ülke Portekiz ile ortaya koyduğumuz bu iş birliği ve ortak çalışma kültürünün diğer platformlarda da geliştirilmesidir.

Böylesine kapsamlı bir projenin başarıyla yürütülebilmesi için elbette ki güçlü bir koordinasyon ve ortak bir akıl gerekmektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki, Savunma Sanayii Başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini, ana yüklenici STM'nin proje yönetimi tecrübesi ile alt yüklenicilerimizin ve yerli firmalarımızın çabaları, bu konuda güvencemiz olurken bir bütün olarak savunma sanayi ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini de yansıtmaktadır."