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Bağış yalanıyla 20 milyonluk vurgun: 'Köpek velisi' tutuklandı

Bağış yalanıyla 20 milyonluk vurgun: 'Köpek velisi' tutuklandı
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Ankara'da bağış olarak topladığı 20 milyon TL'yi amacı dışında kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve 2 kişi daha tutuklandı.

Sosyal medyada 'köpek velisi' ismi ile tanınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve 8 şüpheli, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Bağış paralarıyla 20 milyonluk vurgun: 'Köpek velisi' tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık, bu suçlardan tutuklanırken, T.S, E.K, F.Ö. ve C.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bağış paralarıyla 20 milyonluk vurgun: 'Köpek velisi' tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bağış paralarıyla 20 milyonluk vurgun: 'Köpek velisi' tutuklandı

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dernek hakkında oluşturulan bilirkişi raporunda şüphelilerin 20 milyon liralık zarara yol açtığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
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