YAŞ Kararları Açıklandı: Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı Oldu

Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YAŞ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Yüksek Askeri Şurası'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI AVSEVER, YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Kararlara göre; halen 266 olan general ve amiral sayısı, 286'ya yükseldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

2. ORDU KOMUTANI ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANDI

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

Alınan diğer kararlar ise şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni Orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral İsmail Güneykaya Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

-Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."