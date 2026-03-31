İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Manisa ve Denizli'nin bazı ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı. Sarı kodla işaretlenen illerde sel ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi.
İçişleri Bakanlığı, yarın İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde sağanağın etkili olacağını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, yarın, batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.