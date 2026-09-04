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Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti Haber Videosunu İzle
Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti
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Jennifer Lopez, son konserinde talihsiz bir kostüm kazası yaşadı. Şarkı söyleyip dans ettiği sırada kıyafeti kayan ünlü şarkıcı frikik verirken, yardımına koşan dansçısı zor anları kısa sürede toparladı.

Cesur sahne tarzı ve enerjik performanslarıyla tanınan Jennifer Lopez, konser sırasında talihsiz bir kostüm kazası yaşadı.

Sahnede şarkısını seslendirip dans eden dünyaca ünlü şarkıcının eteği, hareketli koreografi sırasında bir anda düştü. Ünlü şarkıcı kıyafetinin azizliğine uğrarken, yaşanan durumu fark eden dansçısı hemen harekete geçti.

Müzik devam ederken Lopez’in yanına gelen dansçı, yere düşen kostümü alarak ünlü sanatçının kıyafetini yeniden toparlamasına yardımcı oldu.

Kostümünü yeniden giyen Lopez, yaşanan aksiliğe rağmen sahneden ayrılmadı. Ünlü şarkıcı, koreografisine kaldığı yerden devam ederek konserini sürdürdü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Habere bak haydi geç bunlar jlo nun şahane kıyafetlerinden haberi yok jlo neredeyse donsuz çıkıyor

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