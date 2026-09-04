31 avukat için gözaltı kararı! Hukuk bürolarında arama başlatıldı

Yasa dışı panel kullandıkları belirlenen avukatlara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşılarak sahte haciz ve yasal takip mesajları gönderildiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Avukatların yasa dışı olarak kullanılan sorgu panelleri üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine ulaştıkları, ardından bu bilgileri kullanarak kişilere haciz ve yasal takip içerikli mesajlar gönderdikleri belirlendi. Operasyonun merkezinde, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve vatandaşların bu bilgiler üzerinden mağdur edilmesi bulunuyor.

39 HUKUK BÜROSUNDA ARAMA BAŞLATILDI

Soruşturmayı yürüten ekipler, hakkında işlem başlatılan avukatlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 39 hukuk bürosunda eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri başlattı. Bürolardaki dijital materyaller ile soruşturmayla bağlantılı olabilecek belgelere yönelik inceleme yürütülüyor. Operasyon kapsamında elde edilen materyallerin incelenmesiyle yasa dışı panel kullanımının boyutunun ve vatandaşlara gönderilen mesajların kapsamının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukatlara yönelik işlemler devam ediyor. 39 hukuk bürosundaki aramalarda ele geçirilen materyaller üzerinde yapılacak incelemelerle yasa dışı panellerden hangi verilere ulaşıldığı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı ve mağduriyetin boyutu araştırılacak.

"HİÇ KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır! Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır."

Kaynak: Haberler.com