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Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı Haber Videosunu İzle
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
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Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Melissa Vargas, karşılaştıkları minik taraftara sevgi gösterdi. Zehra Güneş'in bebeği kucağına aldığı anlarda ortaya çıkan görüntü sonrası "Bebek Zehra'nın eline ne kadar yakıştı" yorumları yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları Zehra Güneş ve Melissa Vargas, karşılaştıkları minik bir taraftarla yakından ilgilendi. İki milli voleybolcu, minik taraftara sevgi gösterirken ortaya sıcak görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

ZEHRA GÜNEŞ BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI

Zehra Güneş'in minik taraftarı kucağına alarak sevmesi görüntülerin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Melissa Vargas da yanlarında durarak minik taraftarla ilgilendi.

"BEBEK ZEHRA'NIN ELİNE ÇOK YAKIŞTI"

Zehra Güneş'in bebeği kucağında tuttuğu görüntülere yorum yapanlar, "Bebek Zehra'nın eline ne kadar yakıştı" ifadelerini kullandı. İki milli voleybolcunun minik taraftara gösterdiği yakınlık, çevredekilerin de yüzünü güldürdü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

anne olma zamanı gelmiş.

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