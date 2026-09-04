Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları Zehra Güneş ve Melissa Vargas, karşılaştıkları minik bir taraftarla yakından ilgilendi. İki milli voleybolcu, minik taraftara sevgi gösterirken ortaya sıcak görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

ZEHRA GÜNEŞ BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI

Zehra Güneş'in minik taraftarı kucağına alarak sevmesi görüntülerin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Melissa Vargas da yanlarında durarak minik taraftarla ilgilendi.

"BEBEK ZEHRA'NIN ELİNE ÇOK YAKIŞTI"

Zehra Güneş'in bebeği kucağında tuttuğu görüntülere yorum yapanlar, "Bebek Zehra'nın eline ne kadar yakıştı" ifadelerini kullandı. İki milli voleybolcunun minik taraftara gösterdiği yakınlık, çevredekilerin de yüzünü güldürdü.

Kaynak: Haberler.com