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YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
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Öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu incelemeye alındı. Yükseköğretim Denetleme Kurulu bu kapsamda 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

  • YÖK, 2026-2027 akademik yılında ara sınıflar için yüzde 25 olarak belirlenen öğrenim ücreti zam tavanını ihlal ettiği öne sürülen 23 vakıf yükseköğretim kurumunu incelemeye aldı.
  • İnceleme kapsamında Yükseköğretim Denetleme Kurulu müfettişleri, 23 vakıf üniversitesinin ilan ettiği öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan fiili artışları tek tek denetleyecek.
  • YÖK, mevzuata ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen kurumlar hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışlarına ilişkin öğrencilerden ve velilerden gelen başvurular doğrultusunda düğmeye bastı. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıf öğrencileri için belirlenen tavan zam kuralını ihlal ettiği öne sürülen 23 vakıf yükseköğretim kurumu mercek altına alındı.

ZAM SINIRI YÜZDE 25 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan usul ve esaslar gereğince, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla vakıf üniversitelerinin ara sınıflarında uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi hükme bağlanmıştı. Ancak son dönemde YÖK Başkanlığına ulaşan şikayetlerde, bazı kurumların belirlenen bu yasal tavanı aştığı ve öğrencilere mevzuata aykırı zam oranları yansıttığı belirtildi.

UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLİRSE İŞLEM YAPILACAK

Başlatılan inceleme kapsamında Yükseköğretim Denetleme Kurulu müfettişleri, söz konusu 23 vakıf yükseköğretim kurumunun 2026-2027 akademik yılı için ilan ettikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan fiili artışları tek tek inceleyecek. Öğrenci aleyhine sonuç doğuran tüm ihbar ve şikayetlerin günlük ve ivedi olarak değerlendirildiğini bildiren YÖK, mevzuata ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen kurumlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağını vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Geç bile kaldınız üniversite ücretleri eğitim ücretleri artık çok ama çok zor

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

üniversitede dönen para hiç bir kurumda dönmüyor adamlar hem maaş, döner sermaye ek ders ve bıçak parası alıyorlar

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