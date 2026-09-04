Almanya'da enerji şebekelerine sabotaj alarmı

Almanya'da enerji altyapısına yönelik peş peşe sabotaj girişimleri güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Dormagen'deki bir enerji tesisinde kısa devre oluşturulmaya çalışıldığı belirtilirken, saldırıları üstlendiği öne sürülen bir mektupta başka bir trafo merkezinin de hedef gösterilmesi üzerine polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Almanya'da Leipzig Havalimanı'na yönelik dron saldırısı girişiminin ardından kritik altyapıya ilişkin güvenlik endişeleri arttı. Alman basınında yer alan haberlere göre, bu kez ülkenin farklı noktalarındaki elektrik şebekeleri ve trafo merkezleri sabotaj girişimlerinin hedefi oldu.

ENERJİ TESİSİNDE SABOTAJ GİRİŞİMİ

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dormagen kentinde bulunan bir enerji tesisinde kısa devreye yol açmaya yönelik girişim tespit edildi.

Olayın ardından polise eylemi üstlenen bir mektup ulaştığı belirtildi. Güvenlik güçleri, mektubun içeriği ve diğer sabotaj girişimleri arasındaki olası bağlantıları araştırmaya başladı.

Almanya'nın kuzeyindeki Ganderkesee kasabasında bulunan bir trafo istasyonu da şüpheli durumlar nedeniyle güvenlik çemberine alındı.

YENİ SALDIRI TEHDİDİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın genişletilmesiyle Aachen yakınlarındaki Weisweiler trafo merkezi de incelemeye alındı. Emniyet yetkilileri, üstlenme mektubunda bu tesise yönelik yeni bir saldırı tehdidinin bulunduğunu açıkladı.

Ekipler bölgede olası ateşleme mekanizmaları ve sabotaj düzenekleri için arama yaptı.

Mektupta saldırıların gerekçesi olarak fosil yakıtlarla mücadelenin gösterildiği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Polis, sabotajların arkasında Gevelsberg kentinde yaşayan bir erkeğin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

4 BİN 200 MEGAVATLIK KAPASİTE DEVRE DIŞI KALMIŞTI

Almanya'da enerji altyapısına yönelik başka sabotaj vakaları da hafta içinde kayıtlara geçti. Bergheim'daki bir trafo merkezine yönelik vandalizm nedeniyle toplam 4 bin 200 megavat kapasiteli linyit santrali üniteleri geçici olarak elektrik şebekesinden çıkarıldı.

Brandenburg eyaletinde ise kritik yüksek gerilim hatlarından birinin iletken maddeler içeren düzeneklerle hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA