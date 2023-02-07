Yardım kolilerinde depremzedelere duygusal mesajlar: Şehidimin giyemediği çorapları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilmek üzere yardımlar toplanıyor. O yardımların üzerinde depremzedelere duygusal mesajlar da gönderildi. Yardım kolilerin üzerine kimisi, "Şehidimin giyemediği çorapları" yazarken kimisi "Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun" yazdı.

Kahramanmaraş'ta olan depremlerin ardından bölgeye çok sayıda yardım gönderilmek üzere hazırlanıyor. Antalya Valiliği ile belediyelerce kurulan yardım koordinasyon merkezlerinde toplanan malzemelerin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldı.

"ŞEHİDİMİN GİYEMEDİĞİ ÇORAPLAR"

Mesajların bazılarında, "Şehidimin giyemediği çoraplar."ve "Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun" notlarının olduğu görüldü. Bu notlar görevlileri oldukça duygulandırdı.

"HEP DUALARIMIZ SİZİNLE"

5 yaşındaki bir çocuğunyazdığı notta ise, "Merhaba benim adım Ebubekir. İstanbul'dan yazıyorum. Hepinize çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. İnşallah bir daha böyle bir durum ile karşılaşmazsınız. Hep dualarımız sizlerle. Allah yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun" ifadeleri yer aldı. Notu gören görevliler duygu dolu anlar yaşadı.

"UMARIM SİZİ BİRAZ DA OLSA MUTLU OLMUŞTUR"

Diğer yandan yardım kolilerinin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine "Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir" mesajı yazdı.

"UMARIM YARDIMIM DOKUNMUŞTUR"

Sıla Kuşçu da kolisinin üzerine, "Öncelikle hepinize geçmiş olsun, tüm dualarım sizlerle. Bu yardım kolisini size Antalya'dan gönderiyorum. Umarım yardımım dokunmuştur. Yalnız değilsiniz size elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz" notunu ekledi.