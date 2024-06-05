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Yalova Üniversitesi Öğrencisi Samsung Kısa Film Yarışmasında Birinci Oldu

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Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencisi Oğuzhan Kara, Samsung Türkiye'nin düzenlediği Galaxy Ultra Kısa Film Yarışması'nda 'Uşak' adlı filmiyle birinci oldu. Kara ve ortağı Şevval Kaynak, ödüllerini alarak İsviçre'de düzenlenecek Locarno Film Festivali'ne katılma hakkı kazandı.

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencilerinden Oğuzhan Kara Samsung Türkiye'nin düzenlediği Galaxy Ultra Kısa Film Yarışmasında "Uşak" adlı filmi ile ipi göğüsledi.

Oğuzhan Kara'nın Medipol Üniversitesi öğrencilerinden Şevval Kaynak ile birlikte hazırladığı "Uşak" adlı kısa film Samsung Türkiye tarafından organize edilen Galaxy Ultra Kısa Film Yarışmasında rakiplerini geride bırakarak en iyi film seçildi.

Ödüllerini senarist Gülse Birsel'in elinden alan Oğuzhan Kara ve Şevval Kaynak İsviçre'de düzenlenecek Locarno Film Festivali'ne gitmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

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