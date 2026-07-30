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Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınları tamamen kontrol altına alındı

Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınları tamamen kontrol altına alındı
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ilçeleri ile Çanakkale merkezdeki ormanan yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ilçeleri ile Çanakkale merkezdeki ormanan yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, 'Yeşil Vatan'ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' notuyla yaptığı paylaşımda, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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