Yalova'da Olası Deprem İçin Büyük Tatbikat Gerçekleştirildi

TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yalova'da, olası 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar görebilecek 4 bine yakın binada gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları, gerçeği aratmayan tatbikat ile canlandırıldı.

Yalova Valiliği ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından 5 ilçeyi kapsayan tatbikat, saat 14.00'de başladı. Olası 7.2 büyüklüğündeki olası deprem tatbikatında, 521 arama kurtarma personeli, 23'ü afet grubu olmak üzere toplam bin 370 personel ve 210 araç görev aldı. Yalova Valisi Hülya Kaya'nın çalışmaları özellikle takip ettiği tatbikatta, 5 ilçenin kaymakamlıklarında oluşturulan afet yönetim merkezi çalışmaya başlarken, ekipler ise deprem sonrası hasar gören binalardaki arama ve kurtarma çalışması için yönlendirildi. Tatbikat gereği, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince su altı ve su üstü arama kurtarma çalışması yaparken, Afet Tahliye Grubu tarafından vatandaşların deniz yoluyla tahliyesi gerçekleştirildi. Çiftlikköy ilçesindeki Aksa Fabrikası'nda da, KBRN tatbikatı yürüten ekipler, senaryo gereği meydana gelen gaz sızıntısı üzerine fabrikanın tahliyesi ile arama kurtarma faaliyetleri yürüttü. Millet Bahçesi alanında, Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yer aldığı Afet Barınma Grubu tarafından, çadırkent kurulumu gerçekleştirilirken, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi ile Termal ve Çınarcık ilçelerinde yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmasına çok sayıda ekip katıldı.

'BU SENARYOYU YALOVA'DA SIK SIK GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya yaptığı açıklamada, beklenen Marmara Depremi'nde en fazla zarar görecek illerden birinin Yalova olduğunu söyledi. Böyle bir felakete hazır olmak için tatbikatın düzenlendiğini belirten Vali Kaya, "Hazırlanan senaryo gereği ekiplerimizle, 4 bin binanın hasar göreceği deprem sonrası arama ve kurtarma çalışması yapıldı. Tatbikat gereği vatandaşların barınma ve beslenme gibi tüm ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını aktive etmiş olduk. Benzer tatbikatları bundan sonra da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.