TEKNOFEST Mavi Vatan'da Yabancı Öğrenciler Teknolojiyi Buluşturuyor

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki yarışmalara katılan yabancı öğrenciler, geliştirdikleri projelerle teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilerken Türk takımlarla da bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Azerbaycanlı yarışmacı İlham Ceferzade, üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldiğini ve Yozgat Bozok Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği okuduğunu söyledi.

TEKNOFEST'i ilk kez 2022'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendiğinde duyduğunu anlatan Ceferzade, o dönemde henüz üniversiteye gitmediğini, üniversiteye başladıktan sonra ise bu festivale katılabilmek için okulda bir kulüp kurduklarını aktardı.

Ceferzade, yarışmaya 2 yıldır "insansız deniz aracı" kategorisinde katıldıklarını belirterek "Bozkır'dan Mavi Vatan'a gelmek bizim için çok gurur verici. Burada üniversitemizi temsil etmek de çok güzel." dedi.

Ekiplerinin 9 öğrenci ve 1 danışmandan oluştuğunu bildiren Ceferzade, elektrik-elektronik öğrencileri olarak hazırladıkları projenin başta mekanik, yazılım ve elektronik olmak üzere tüm kısımlarını kendilerinin üstlendiğini dile getirdi.

Ceferzade, yarışmaya katılan öğrencilerin birbirlerine her konuda destek olduğuna işaret ederek "Burada şöyle bir şey var. Kimse birbirini rakip görmüyor, herkes birbirine destek oluyor. Bu çok güzel. Herkes kazanır umarım. TEKNOFEST'teki donanım unsurlarını görmek çok gurur verici. Bir Azerbaycan Türkü olarak bunları görmek beni çok gururlandırıyor. Tabii ki kendi vatanımızda da bunları görmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 19'uncu olmuştuk, bu yıl ilk 10'a girmeye çalışacağız"

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Turin Politeknik Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Javokhir Rakhimov, üniversitesinin TEKNOFEST'in partner üniversitelerinden biri olduğunu ve bu vesileyle organizasyondan ilk kez 3 yıl önce haberdar olduklarını anlattı.

Rakhimov, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 3 yıldır katıldıklarını, bu yıl da geliştirdikleri otonom şekilde hareket edebilen insansız su üstü aracıyla "insansız deniz aracı" kategorisinde yarıştıklarını kaydetti.

Gruplarının 15 kişiden oluştuğunu, bu proje üzerinde 6 aydan uzun süredir çalıştıklarını dile getiren Rakhimov, ekiptekilerin büyük çoğunluğunun elektrik mühendisliği öğrencisi olması nedeniyle hazırlık sürecinde en fazla aracın mekanik ve konstrüksiyon kısmında zorlandıklarını ifade etti.

Geçen yıl yarışmayı 19'uncu sırada tamamladıklarını belirten Rakhimov, "Elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl 19'uncu olmuştuk, bu yıl ilk 10'a girmeye çalışacağız." dedi.

Rakhimov, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında sergilenen gemileri ve diğer donanma unsurlarını da inceleme fırsatı bulduğunu aktararak "Türkiye'nin teknoloji açısından modern ülkelerden biri olduğu sır değil. Organizasyon da gerçekten çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNOFEST çok güzel bir festival oldu. Gelecek yıl da tekrar katılmak isterim"

Endonezya'nın Surabaya kentindeki Elektronik Politeknik Enstitüsü öğrencisi Ryan Putra Nurmawan, TEKNOFEST'in katıldığı ilk robotik yarışması olduğunu söyledi.

Nurmawan, etkinlikte çok sayıda kişiyle tanıştıklarını ve onlarla makineleri geliştirirken yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları zorluklar hakkında konuştuklarını aktardı.

TEKNOFEST'i ilk kez, daha önce yarışmaya katılan bir grup aracılığıyla duyduğunu ifade eden Nurmawan, bu arkadaşlarının yarışmaya katılmasının iyi bir deneyim olabileceğini söylemesi üzerine yarışmaya başvurmaya karar verdiğini belirtti.

Nurmawan, ekiplerinin Endonezya'da çok daha kalabalık olmasına rağmen Türkiye'ye yalnızca 4 kişinin geldiğini, burada "insansız su altı sistemleri" kategorisinde yarıştıklarını anlattı.

TEKNOFEST için çalışmalarına haziran veya temmuz aylarında başladıklarını dile getiren Nurmawan, önce aracın tasarımını tamamladıklarını, finale kaldıklarını öğrendikten sonra da üretim aşamasına geçtiklerini kaydetti.

Nurmawan, hazırlık sürecindeki en büyük teknik zorluklardan birinin aracın su geçirmezliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak "Bu bir su altı aracı olduğu için hata toleransınız gerçekten sıfır. Robotun içine bir damla bile su girmesi, elektronik sistemlere zarar vererek ciddi bir sorun oluşturabilir." diye konuştu.

Türkiye'de eğitim gören bir arkadaşının kendilerine etkinlik alanını gezdirerek sergilenen unsurlar hakkında bilgi verdiğini belirten Nurmawan, "TEKNOFEST çok güzel bir festival oldu. Gelecek yıl da takip etmek isterim." dedi.

Kaynak: AA