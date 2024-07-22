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Veteriner hekimi 45 lira için feci şekilde dövdüler! Dehşet saçan saldırganlar aranıyor

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Kocael'de alışveriş sırasında kasada 45 TL bozuk olmaması sebebiyle müşteri ile veteriner arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra yanında 2 kişiyle gelen müşteri, Veteriner Hekim Ali Özen'i feci şekilde darbetti. Burnu kırılan Özen, hastanedeki tedavisinin ardından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de veterinerden mama alan bir müşteri ile Veteriner Hekim Ali Özen arasında sözlü tartışma çıktı. İş yerinden ayrılan müşteri daha sonra yanında getirdiği 2 kişiyle birlikte Özen'in tekme tokat dövdü. Yerlerde sürüklenen hekimin burnu kırılırken korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPLUCA DÖVEREK YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Olay, dün öğle saatlerinde Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerindeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Kliniğe gelerek mama alan ismi öğrenilemeyen bir kişi, kasada bozuk para olmaması sebebiyle ücretin 45 TL'lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi. Veteriner Hekim Ali Özen'in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı.

Dükkandan bağırarak ayrılan müşteri, yaklaşık 1 saat sonra yanında 2 kişiyle geri döndü. Özen'e dükkanın dışına çıkması için bağıran şüpheliler, çıkmayınca veterinere saldırdı. Darbedilen Veteriner Hekim Ali Özen, daha sonra şüpheliler tarafından sürüklenerek dükkanın dışına çıkarıldı. Olay sonrasında burnu kırılan Özen, doktor raporunun ardından polise suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Veteriner hekimi 45 lira için feci şekilde dövdüler! Dehşet saçan saldırganlar aranıyor

SÖZLÜ SÜRTÜŞMENİN ARDINDAN TEKRAR GELDİ

Müşteri ile arasındaki tartışmayı anlatan Veteriner Hekim Ali Özen, "Şahıs, 'Dekontu beklemek zorunda mıyım?' dedi. Ben de nakit fişi keseceğimi tekrar açıklayarak, 'Evet' dedim. Daha sonra vazgeçip kendi kendine, 'İyi o zaman 200 TL daha vereyim 400 TL'nin üzerini siz bana borçlu kalın' dedi. Ben de kabul edip, parayı aldım. Daha sonra tam giderken geri dönüp, 'Siz neyi ima ediyorsunuz? Dekont göster ne demek? Ben kaç yıllık müşterisiyim buranın? Bu nasıl bir şey? Ne ima ediyorsun?' gibi şeyler söyledi. Ben de şahsın kendisine bunun herkese yapılan rutin bir protokol olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu tekrardan anlattığım şeyleri anlamayıp gene aynı şekilde laflar etmeye devam etti. Ben de bütün parasını geri uzatıp, 'Paranı geri al, istemiyorum' dedim. Parayı uzattığım halde almadı. Bu esnada birbirimizle sözlü olarak sürtüştük. Yaklaşık 1 saat sonra şahsın yanında tanımadığım, görmediğim, hayatımda bilmediğim 2 kişiyle daha gelip, kliniğe girip beni zorla çıkarmaya çalıştılar. Çıkmayınca darbetmeye başladılar. Yumruklar atmaya başladılar. Daha sonra tekme yüzüme geldi, kendimi korumaya çalışırken. Orada burnumun kırıldığını hissettim zaten. Orada burnun gidince biraz dengem de kaydı ve beni düşürdüler. Daha sonra sürükleyerek kliniğin dışarısına çıkardılar" diye konuştu.

Veteriner hekimi 45 lira için feci şekilde dövdüler! Dehşet saçan saldırganlar aranıyor

"KAFAMIN ÖN TARAFINI NEREDEYSE HİSSETMİYORUM"

Burnundan nefes alamadığını ve şiddetli baş ağrısı yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Özen, "Olay sırasında zaten panik butonuna basmıştık. Olay bittikten sonra polis geldi. Polislerle birlikte hastaneye gittik. Acil durum darp raporu çıkarıldı. Tomografi çekildi. Daha sonrasında karakola gidip ifademi verdim. Avukatımızla da görüştük. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası bu konuda bana yardımcı oldu. Bu durumun arkasını bırakmayacağım. Ne ben, ne meslektaşlarım, ne bu sektördeki herhangi bir kişinin bu şekilde sürekli psikolojik şiddet görmesi, fiziksel şiddet görmesi artık dur durak bilmiyor. Şiddet günümüzün maalesef modası oldu. Bu durumun artık son bulması gerekiyor. Son bulması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Kafamın bu ön tarafını komple neredeyse hissetmiyorum. Nefes alırken zorluk çekiyorum. Sürekli ağzımdan nefes alıyorum. Burnum komple, tamamen tıkalı durumda. Burnumdan nefes alamıyorum. Kafa kısmında ciddi, ödemden ötürü, şiddetli ağrı var. Geceleri uyuyamıyorum ağrıdan ötürü. Sadece ön tarafında değil, arka tarafında da darbeler aldım. Onun da ağrısından ötürü ciddi sıkıntı çekiyorum ve uyku problemleri yaşıyorum. Bu durumu da doktorla görüşüp 10-15 gün rapor alacağım" diye konuştu.

Veteriner hekimi 45 lira için feci şekilde dövdüler! Dehşet saçan saldırganlar aranıyor

"SAĞLIK ÇALIŞANI SAYILMIYORUZ"

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Son zamanlarda giderek artan veteriner hekime şiddetin günden güne farklı boyutlara taşındığını görmekteyiz. Aslında toplumda giderek artan bir şiddet söz konusu. Bizler, veteriner hekimler, maalesef sağlık çalışanı sayılmamaktadırlar. Buna bağlı olarak da Sağlıkta Şiddet Yasası'ndan yararlanamadıkları için herhangi bir aşamada işlem yapılamamaktadır. Veteriner hekimlerin ivedi bir şekilde Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alışveriş Ali Özen Kocaeli Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Gjerj Kastoroiti:

Türkiye şaşırdık mi hayir

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