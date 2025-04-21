Veli Ağbaba: "Yozgat'tan Verilen Mesaj, Maltepe Mitingi Kadar Güçlüydü"

Haber : Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yozgat'ta gerçekleştirdikleri mitingin verdiği mesaj, gücü bakımından Maltepe mitingiyle eşdeğer olduğunu söyledi. Türkiye İttifakı'nın bu mitingle görünür hale geldiğini belirten Ağbaba, "O ittifak sayesinde Türkiye'de birinci parti olduk, hala birinci parti olmayı sürdürüyoruz. Verdiği mesaj, aslında insanların farklı siyasi görüşte olsa da bugün demokrasiyi, milli iradeyi, adaleti, hakkı, hukuku savunan bir mesaj verdi" ifadelerini kullandı.

Partisinin Yozgat'ta gerçekleştirdiği mitingde verilen mesajın, milli iradeye vurulan darbeye karşı Yozgatlıların duruşu olduğunu belirten Ağbaba, memleketi Malatya'da ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Bence, verdiği mesaj anlamında, Türkiye'ye vermiş olduğu mesaj anlamında, Maltepe mitingi kadar önemli bir miting oldu; önemli bir eylem oldu genel başkanımızın deyimiyle. Burada tabii, yerel seçimde oluşturmuş olduğumuz Türkiye İttifakı'nın aslında görünür hale gelmesi, Yozgat'ta hayat bulması anlamına geliyor. Türkiye İttifakı, biliyorsunuz, rengini Türk bayrağından alan, kırmızı-beyaz renginden alan ve herkesi içeren bir ittifaktı. O ittifak sayesinde Türkiye'de birinci parti olduk, hala birinci parti olmayı sürdürüyoruz. Verdiği mesaj, aslında insanların farklı siyasi görüşte olsa da bugün demokrasiyi, milli iradeyi, adaleti, hakkı, hukuku savunan bir mesaj verdi, bence.

"Oradaki mesaj, milli iradeye vurulan darbeye karşı Yozgatlıların duruşudur"

Oradaki mesaj, milli iradeye vurulan darbeye karşı Yozgatlıların duruşudur. 19 Mart darbesine karşı, her zaman olduğu gibi milletin darbecilerin karşısında, darbe yapılanın yanında yer almasıdır. 15 Temmuz'da olduğu gibi bu, önemli bir mesajdır. Darbelere karşı Türkiye direnmeye devam ediyor. Türkiye maalesef, bir iktidar eliyle seçilmiş insanlara darbe yapılan bir dönemi yaşıyor. ve maalesef, bu da Türkiye'ye çok önemli zarar veriyor. Bu yapılan darbe, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'na değil, aslında Türkiye'deki yoksullara, Yozgatlılara, Samsunlulara, Malatyalılara, emekliye, işçiye, esnafa, tüccara, sanayiciye yapılmış bir darbedir. O darbeden dolayı herkes yoksullaşmakta ve maalesef Türkiye dünyada itibarını kaybetmekte."

"İnsanlar, korkuya, baskıya, boyun eğmeden haklarını savunuyorlar"

Gençlerden sonra çiftçilerin de Yozgat'ta ses yükselttiğini belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Şimdi tabii, aslında şimdiye kadar apolitik denen, Türkiye'nin sorunlarından bihaber yaşadığı söylenen gençler, aslında öyle olmadığını gösterdi. Gençlerin de mesajı aynı: Gençler darbeye karşı direndi. Ayrıca yapılan haksızlıklara karşı direniyor. Gençlerin isyanı, öğretmen atamalarındaki hukuksuzluğa. 88 puan alan çocuklar, üniversiteyi bitirmişler, çalışmışlar ama atanamıyorlar. Maalesef, özellikle pozitif bilim dediğimiz matematik, kimya, biyoloji gibi derslerde hiç atama olmuyor. Buna da isyan ediyor gençler.

Çiftçiler, yaşamış oldukları onca olumsuzluğa... Olumsuzluk var; ürünleri para etmiyor, dondan sonra hayatları yandı. Buna isyan ediyorlar. Hem çiftçilerin hem gençlerin isyan etmesi önemli. Aslında Türkiye'de tüm toplum kesimleri bu gidişattan son derece rahatsız. Bu, anketlere yansıyor. Hem kadınların, gençlerin, çiftçilerin, esnafın da durumu iyi değil. Türkiye'de bu açılan yolda, 19 Mart darbesiyle açılan yolda insanlar, korkuya, baskıya, boyun eğmeden haklarını savunuyorlar. Bu da Türkiye demokrasisi için kazançtır.

Bir önemli kazanç da 23 Mart'ta yapılan ön seçimdir. 15,5 milyon oyun kullanılması, sadece Türkiye açısından değil, dünya demokrasi tarihine geçecek bir ilktir. Bu, önemli bir şeydir. Şimdi imza kampanyasında aynı heyecanla, aynı duygularla devam ediliyor. Umarım Türkiye, 30 milyon aşkın imzayı toplayacak ve bu hükümetin meşruiyeti sorgulanacaktır. 30 milyon imzayla meşruiyeti sorgulanan iktidara, 'Sandığı önümüzde, adayı yanımızda istiyoruz' mesajını, tüm Türkiye olarak; milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, sosyal demokratlar, herkes bir sandıkta birleşecek, bir imza sandığında birleşecek ve mesajlarını tüm Türkiye, tüm dünya verecek."

"Yozgatlı çiftçi bir cümleyle bir kitap yazdı"

Yozgat mitingine damga vuran "Turpunan, şalgamınan ülke yönetilmez ve cumhuriyete sahip çıkmaya geldik" sözleri ile verilen mesajın tüm toplum kesimlerine verilen bir mesaj olduğunu belirten Ağbaba, "O çiftçinin bir cümleyle aslında bir kitap yazdı. Orada bulunan çiftçimiz, hakikaten Türkiye maalesef adaletin kalmadığı, hukukun kalmadığı bir dönemi yaşıyor. Gücü eline alanlar, rakiplerini yargı sopasıyla, yargı terörüyle ezmeye çalışıyor. Verilen mesaj budur: Haktır, hukuktur, adalettir. Çiftçinin vermiş olduğu mesaj, aslında 100 tane kitabın yazılmasıyla verilen bir mesajdır; önemlidir" diye konuştu.

Cumhuriyetin önemine de vurgu yapan Ağbaba, "Tabii ki Cumhuriyet bizim. Hele bu bölgede yaşananlara baktıktan sonra, Suriye'ye, Irak'a, diğer ülkelere baktıktan sonra Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini hepimiz, Türk milleti sahipleniyor. Laik, demokratik Cumhuriyet'in aslında hepimizin güvencesi olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyet yoksa, demokrasi yoksa, laiklik yoksa; Suriye oluruz, Irak oluruz, ne bileyim Libya oluruz. Bu mesajı verdi. Önemli bir mesajdır" şeklinde ifade etti.

"Bu hafta sonu Mersin'de büyük bir eylem planlanıyor"

Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlattıkları eylemlilik sürecinin genel başkanın yeni yaratıcı eylemleri de ekleyerek devam edeceklerini belirten Ağbaba, "Bundan sonra da, bundan sonra eylemler devam edecek. Her çarşamba akşamı İstanbul'da eylemler yapılacak. Bu hafta sonu Mersin'de bir eylem, büyük bir eylem planlanıyor. Sonraki dönemde de Türkiye'nin birçok ilinde bu eylemler devam edecek. Yine genel başkanımızın yaratıcı eylemleri de olacak. Önümüzdeki günlerde bunu da Türkiye görecek. Yani biz demokrasiyi savunmaya, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Yargı terörüne karşı, darbeye karşı, milli iradeye karşı vurulan darbeye karşı hep birlikte; sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, bu darbeye karşı olan bütün yurttaşlarımızla, milletimizle beraber mücadeleye hiç hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.