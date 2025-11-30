Van-Hakkari Yolunda Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Van-Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde bir otomobil, virajda kontrolünü kaybederek Zernek Baraj Gölü'ne uçtu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne uçtuğu anlar, barajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajda sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandığı görüldü. Kaza sırasında otomobilin yuvarlandığı noktadan toz yükseldiği de kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel