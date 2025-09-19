Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Gaziler Günü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören ve yürüyüşler düzenlendi.

Van'da düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü"nde katılımcılar, Soydan Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

İl Emniyet Müdürü, bazı kurum amirleri, gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yürüyüşün ardından Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur, törende yaptığı açıklamada, gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Gazilerin sergilediği kahramanlıkların hafızalardan hiçbir zaman silinmeyeceğini aktaran Uğur, "Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak onu aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklara azim, irade ve görev heyecanı ile sonsuza kadar sahip çıkacağız." diye konuştu.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ve bazı kurum amirleri katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törenin ardından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" yapıldı.

Törene katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik Merkezi önüne kadar yürüdü. Öğrencilerin de katıldığı yürüyüşte Vali Ali Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, yaptığı açıklamada, gazilik ünvanını taşımanın gururunu yaşadığını söyledi.

Gaziliğin yalnızca bir ünvan değil, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu belirten Adıyaman, "Biz gaziler vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında en büyük hedefimiz, terörün gölgesinden tamamen arınmış, huzur ve güvenin hakim olduğu büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir." dedi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, asker ve polisler katıldı.

Muş

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve mezarlığa karanfiller bırakıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Avni Çakır, tarihin her döneminde vatan uğruna mücadele eden, canını ortaya koyan kahraman gazilerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Gaziliğin yalnızca bir ünvan değil, bir milletin varoluş mücadelesinin, fedakarlığının, cesaretinin ve kararlılığının en yüce sembolü olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Sizin cesaretiniz ve fedakarlığınız sayesinde bizler bugün ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgür ve huzurlu bir şekilde yaşamaktayız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, kardeşliğimizden taviz vermediğimiz, inancımızı ve umudumuzu diri tuttuğumuz sürece hiç kimse, hiçbir güç bu aziz milleti yolundan alıkoyamayacak. Sizlerin fedakarlıkları, yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de teminatıdır."

Çakır, törenin ardından gazileri makamında kabul etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Bitlis

Kentte etkinlikler kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Etnografya Müzesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz gazisi Sedat Ergün'ün günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla sona eren törende şiirler okundu.

Törene, Vali Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.