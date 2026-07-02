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Şam'da turist kadına tacizde yeni gelişme! Şüpheliler yakalandı

Şam'da turist kadına tacizde yeni gelişme! Şüpheliler yakalandı Haber Videosunu İzle
Şam'da turist kadına tacizde yeni gelişme! Şüpheliler yakalandı
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Suriye'nin başkenti Şam'da yabancı bir kadın turistin uğradığı sözlü ve fiziki tacizle ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kadını taciz ettiği belirlenen şüphelilerin yakalandığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

  • Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'da yabancı bir kadın turisti taciz eden şüphelilerin yakalandığını duyurdu.
  • Olay anına ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
  • Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yabancı bir kadın turistin sokakta yürüdüğü sırada kalabalık bir erkek grubunun sözlü ve fiziki tacizine uğramasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında kadını taciz ettiği belirlenen şüphelilerin emniyet güçlerince tespit edilerek yakalandığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Görüntülerde yabancı kadın turistin sokakta yürüdüğü sırada kalabalık bir grubun etrafını sardığı, genç kadının ise büyük panik yaşayarak kalabalığın arasından uzaklaşmaya çalıştığı görülüyordu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olay anına ait görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki göstermişti. Tepkilerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, görüntüler üzerinden yürütülen çalışma sonucu şüphelileri yakalayarak haklarında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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