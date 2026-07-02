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ABD'nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere'den ayrıldı

ABD'nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere'den ayrıldı
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçakları, İran'a yönelik askeri operasyonlarla bağlantılı aylar süren konuşlanmanın ardından İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nden ayrıldı. Havacılık gözlemcileri, 6 uçağın iki ayrı dalga halinde üsten kalkış yaptığını bildirirken, gelişme ABD'nin bölgedeki askeri planlamasında yeni bir sürece geçildiği şeklinde yorumlandı.

  • ABD Hava Kuvvetleri'ne ait altı B-52 Stratofortress bombardıman uçağı, İran'a yönelik operasyonların ardından İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nden ayrıldı.
  • RAF Fairford, ABD'nin İran'a yönelik hava harekâtında kilit üs olarak kullanıldı ve B-52'ler İran içindeki hedeflere JDAM bombalarıyla saldırılar düzenledi.
  • Pentagon'dan resmi açıklama yapılmazken, uçakların ayrılması operasyonların sona erdiği anlamına gelmeyebilir; kuvvetlerin yeniden konuşlandırılması olasılığı bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçakları, İran'a yönelik askeri operasyonlar kapsamında aylarca görev yaptıktan sonra İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Hava Üssü'nden ayrıldı. Açık kaynaklı uçuş takip verilerini inceleyen havacılık gözlemcilerine göre altı B-52 bombardıman uçağı salı günü iki ayrı dalga halinde üsten kalkış yaptı.

İRAN OPERASYONLARINDA KİLİT ROL OYNADI

RAF Fairford, son aylarda ABD'nin İran'a yönelik hava harekâtının en kritik merkezlerinden biri haline gelmişti. Üs, Avrupa'da B-1, B-2 ve B-52 gibi ağır bombardıman uçaklarının konuşlandırılabildiği sayılı noktalardan biri olarak öne çıkıyor. ABD'nin uzun menzilli bombardıman görevlerinde Fairford'u kullanması, Orta Doğu'ya yönelik uçuş sürelerini önemli ölçüde azaltırken operasyon temposunu da artırdı.

Dış basında yer alan analizlerde, B-52'lerin İran içindeki hedeflere JDAM tipi hassas güdümlü bombalarla saldırılar düzenlediği ve üssün savaş boyunca yoğun şekilde kullanıldığı aktarıldı.

GÖZLER ABD'NİN YENİ ADIMLARINDA

Bombardıman uçaklarının İngiltere'den ayrılması, ABD'nin bölgedeki hava operasyonlarında yeni bir planlamaya geçtiği yönünde değerlendirmelere neden oldu. Pentagon'dan uçakların dönüşüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, askeri uzmanlar bunun operasyonların sona erdiği anlamına gelmeyebileceğini, kuvvetlerin yeniden konuşlandırılması ya da farklı üslerden görevlendirilmesi ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan ABD'nin İngiltere'deki askeri varlığını güçlendirmeye devam ettiği, RAF Fairford başta olmak üzere birçok üs için milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı planlandığı da bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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