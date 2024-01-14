Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 671 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

VAN'da etkili olan ve yükseklerde 1 metreyi aşan kar yağışı nedeniyle kentte 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı merkezde 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle Van'da 330 mahalle ve 341 mezra olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların tekrar açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadale ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, geceleri de buzlanma ve don olabileceğini bildirdi.

Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Doğanyayla Mahallesi'nde yaşayan muhtar Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunlarını 4 metre uzunluğunda kar tüneli açarak dışarı çıkarıp, besledi.