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Van'da İran sınırına güvenlik duvarı tamamlandı

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Van'da, yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı. Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlere kapatılması amacıyla yürütülen güvenlik duvarı ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.

Van'da, yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlere kapatılması amacıyla yürütülen güvenlik duvarı ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.

Sınır boyunda özellikle düzensiz göçmenlerin İran üzerinden Türkiye'ye geçişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 170 kilometrelik bölüme güvenlik duvarı ören ekipler, Başkale bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri, duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.

Ardından yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

346 kilometre hendek kazıldı

Sınırdan yasa dışı geçişlerin tamamen önlenmesi için güvenlik duvarının önüne 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendek kazılıyor.

Sınır hattında şu ana kadar bazı bölgelerde 2 sıra olacak şekilde 346 kilometre hendek kazımı yapıldı. Sınırdaki, haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 74'ü tamamlandı, 29'una elektrik nakil hattı çekim işlemleri sürüyor.

75 lego ve 17 monoblok kulenin inşaatının da kısa süre içinde tamamlanmasıyla toplam 210 kuleden sınır hattının sürekli kontrol altında tutulması planlanıyor.

İnşaatı tamamlanan 170 kilometrelik güvenlik duvarının 154 kilometrelik bölümüne iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

Güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor

Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlenmesi, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmaması amacıyla güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

Teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 10 kilometre mesafeden tespit yapabilen Şahingöz termal kamera, 40 kilometre mesafeden tespit yapabilen ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi, SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi, termal ve PTZ kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle sınırı sürekli kontrol altında tutuyor.

Keşif ve gözetleme çalışmalarında insansız hava araçlarından da yararlanan güvenlik güçleri, "hudut namustur" anlayışıyla sınırdaki her türlü yasa dışı olaya müdahale ediyor.

Gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, sınırdan geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri devriye görevleriyle engelliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başkale Türkiye İran Van Güvenlik Teknoloji Politika Güncel Haberler

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