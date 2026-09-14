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Van'da büyükbaş hayvancılığı geliştirecek Besi OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor

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Van'da 374 hektarlık alana kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (Besi OSB) altyapı çalışmaları sürüyor.

Van'da 374 hektarlık alana kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (Besi Osb ) altyapı çalışmaları sürüyor.

Gevaş ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi ile Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi arasında inşaatı devam eden Besi OSB ile hayvancılığın geliştirilmesi ve daha modern koşullarda yapılması hedefleniyor.

135 besi sığırı işletmesinin yanı sıra et entegre tesisi, biyogaz ve deri işleme tesisleri, yem fabrikası ve soğuk hava deposunun yer alacağı 47 sanayi parselinin bulunduğu projenin tamamlanmasıyla kentte istihdamın artırılması, kurulacak biyogaz tesisinde ise hayvansal atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.

OSB'nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

"3 bin kişiye istihdam sağlanacak."

Türkmenoğlu, Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı açısından önemli merkezlerinden biri olan Van'da 3 milyonun üzerinde küçükbaş ve yaklaşık 144 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

OSB'de yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Türkmenoğlu, alanda büyükbaş hayvancılık için 135 bağımsız bölümün oluşturulacağını anlattı.

Bunun yanı sıra 47 sanayi parselinin de OSB'de yer alacağını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Burada büyükbaş hayvancılık sektörünü büyütürken sanayileşmeyi de geliştireceğiz. Proje tamamlandığında yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 55 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip bu proje, Van'ın özellikle büyükbaş hayvan varlığını güçlendirecek önemli ve büyük çalışmalardan biridir. Tesiste kurumsal anlamda müteşebbis heyeti oluşturuldu. Yönetim Kurulu çalışmalarına başladı ve genel müdür ataması yapıldı. Yüklenici firma da şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyor."

Türkmenoğlu, "Önümüzdeki 2 yıl içinde altyapısını bitirmeyi hedefliyoruz. Sonra tesislerimizi işletmelere tahsis etmeye başlayacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, yüklenici firmaya, müteşebbis heyetine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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