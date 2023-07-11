Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit, 12 asker yaralı

Van'da bir otomobil, askerleri taşıyan araç ile çarpıştı. Kazada 13 asker yaralanırken, hastaneye kaldırılan bir askerimiz şehit oldu. Otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 13 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı, ancak bir asker müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün ise Gürpınar Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğu belirtildi.

13 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU