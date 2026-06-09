56 yaşında lise diploması alıp kep attı; hedefi üniversite

VAN'ın Tuşba ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Açık Öğretim kurslarını tamamlayan, çoğu kadınlardan oluşan 36 kursiyer için mezuniyet töreni düzenlendi. Türkiye'de Açık Öğretim lise öğrencilerine yönelik ilk kez gerçekleştirilen törende kursiyerler, cübbe giyip kep attı. Sıfırdan başladığı okuma yazma eğitimini tamamladıktan sonra ilkokul, ortaokul ve lise diploması alan 2 çocuk annesi, 4 torun sahibi Aysel Özbek (56), şimdi üniversite eğitimi almayı hedeflediğini söyledi.

Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı 20 Aile Destek Merkezi, 16 Köy Yaşam Merkezi, 5 cezaevi ve Toplum Destek Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Kalecik Toplum Destek Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Serginin açılışına Tuşba Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Musa Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tahir Arslan ile kursiyerler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan kursiyerlere diplomalarını verdi.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Açık Öğretim ortaokul ve lise programlarını tamamlayan 36 kursiyer için düzenlenen mezuniyet töreninde 17 kursiyer cübbe giyerek kep attı. Törene katılan kursiyerlerden Aysel Özbek, yıllardır kurduğu mezuniyet hayalini gerçekleştirdiğini belirterek mutluluğunu ifade etti. Eğitim yolculuğunu lise diplomasıyla taçlandırdığını söyleyen Özbek, "Okuma yazma hiç bilmiyordum. Sıfırdan başladım. En büyük hayalim mezun olup torunlarımla bu mutluluğu yaşamaktı. Rabb'ime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Şimdi hedefim üniversiteyi de açıktan okumak. İnşallah üniversite mezuniyetimde de cübbe giyip kep atarım. Bu mezuniyetime torunlarım gelemedi ama üniversite mezuniyetimde yanımda olmalarını istiyorum. Kimse, 'Yaşım geçti' demesin. Okumanın yaşı yoktur. Benimle birlikte mezun olan bazı kursiyerler kızım yaşındaydı. Hep birlikte kep attık" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tahir Arslan ise, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli kurslarımızın yanı sıra Açık Öğretim kurslarımız da bulunuyor. Açık Öğretim okullarında, Türkiye'deki ilk mezuniyet törenini Van'da gerçekleştiriyoruz. Mezun olan öğrencilerimize kep atma töreni düzenledik. Amacımız, onların bu başarılarını taçlandırmak ve akademik hayatlarına devam etmeleri konusunda motivasyon sağlamaktır. Yıl sonu sergimize yoğun ilgi var. Sergiye katılan yaklaşık bin davetliye ayran aşı ikram ettik. Açık Öğretim ortaokul ve lise programlarında halen 450 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu dönem 36 öğrencimiz mezun oldu. Mezunlarımız arasında 56 ve 60 yaşındaki kadın kursiyerlerimizin bulunması da ayrıca gurur verici" diye konuştu.

Yıl sonu sergisinde kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, giyim, nakış ve çeşitli alanlardaki ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinliğe katılan yaklaşık bin kişiye ayran aşı ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı