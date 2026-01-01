Gaziantep ve çevre illerin valileri yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis valileri, yeni yıla görevleri başında giren personeli ziyaret etti.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Vali Çeber, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve yılbaşı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Halep Bulvarı Jandarma Uygulama Noktası'nı ziyaret etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, görev başındaki polis, asker ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Eyyübiye Polis Merkezi, merkez ilçe jandarma komutanlıkları ve Diyarbakır Yol Kontrol Noktası'nda denetimlerde bulunan Şıldak, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Vali Şıldak, mesai yapan sağlık çalışanlarını da 112 Acil Komuta Merkezi'nde ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yılbaşı gecesi görev başında olan polis, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi ve sağlık personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Ünlüer, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ile Kavlaklı Karakol Komutanlığını ve Kılavuzlu polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alan Ünlüer, trafik ekipleriyle katıldığı denetimlerde vatandaşların yeni yılını kutladı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yeni Devlet Hastanesi'nde çalışan personeli ve hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Ünlüer, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev başındaki personelle bir araya geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Ünlüer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Ünlüer, acısıyla tatlısıyla önemli bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Ünlüer, yoğun kar yağışıyla birlikte tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı ilimiz açısından yoğun geçen bir yıl oldu. Tüm kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisindeydiler. Hedefimiz 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine konutlarını ve iş yerlerini teslim etmekti. Bunu başardık. 2026 yılında da şehrimizi ayağa kaldırmak amacıyla yapıları tamamlayıp hayatı yeniden canlandırmak istiyoruz."

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak hastalara acil şifa dilediğini paylaştı.

Yavuz, Beydağı Polis Merkezini de ziyaret ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevi başında olan polislerin yeni yılını kutladı.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol, beraberinde İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Varol ve beraberindekiler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini, itfaiyeyi, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

Varol, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni yıla başladık. Yeni yılın sağlık, sıhhat huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz. Kentimizde yoğun bir kar yağışı var bizler de ekiplerimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Kilis

Kilis Valisi Tahir Şahin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile birlikte Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan Seve uygulama noktasını ziyaret etti.

Şahin, uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"177 ekibimizle, 900 emniyet ve jandarma personelimizle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Hamdolsun hiç bir olumsuz durum olmadan yeni yıla girdik. Gece boyunca da tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."