Vali Canalp'tan TÜZÜN başkana ziyaret

VALİ Ekrem Canalp'tan Türkiye Şehit Aileleri ve Gazi Vakfına Ziyaret Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili SN. Ekrem Canalp, Türkiye Şehit Aileleri ve Gazi Vakfı'nın Batman Şube başkanı Ferhat tüzün ve şehit gazi yakınlarını ziyaret ederek, Gazi ve Şehit ailelerinin sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gazi ve şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Vali Canalp, her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Canalp, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor ve şanlı bayrağımızı gururla gönderde dalgalandırabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi. vakıf çalışmaları hakkında bilgiler alan ve üyelerle sohbet eden Vali Ekrem CANALP " Vatan toprağı için kendilerini feda eden şehit ve gazilerimiz ve onların emaneti aileleri bizlerin baş tacıdır.

Halil Rıfat Paşa'nın 'Gidemediğin yer senin değildir' sözünü hatırlatan Vali Canalp "Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissedemediğin yer senin değildir. Diye dile getiren Vali Canalp daima Aziz şehitlerimizin emaneti olan Ailelerimizin ve gazilerimizin yanında yer alacaklarını belirtti.

Ziyaret sonunda kahraman şehitlerimizin ruhuna fatiha okundu ve dualar edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehit ve Gazi aileleri vakıf başkanve üyeleri Vali Canalp'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler

Ziyaret sonunda Başkan Ferhat TÜZÜN , Vali Canalp'a ziyaretin anısınave desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.