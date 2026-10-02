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Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

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Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
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Kadıköy'de alacak meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki E.Ö.'nün, "Gelinim Mutfakta" yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu ortaya çıktı. Bacaklarından ve kalçasından yaralanan E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

  • Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 30 Eylül 2026'da saat 17.20 sıralarında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 36 yaşındaki E.Ö., sağ ve sol dizinden ve kalçasından silahla vuruldu.
  • Vurulan E.Ö.'nün 'Gelinim Mutfakta' yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • Olayın ardından kaçan S.Ç., İ.E. ve M.A. polis tarafından yakalanırken, M.A. kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.

Kadıköy'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 36 yaşındaki E.Ö. silahlı saldırıya uğradı. Sağ ve sol dizinden ve kalçasından vurulan E.Ö. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.A. ise tutuklandı.

VURULAN KİŞİ BEYHAN ÖKSÜZ'ÜN OĞLU ÇIKTI

Saldırının ardından E.Ö.'nün kim olduğuna ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. E.Ö.'nün, "Gelinim Mutfakta" yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu öğrenildi. Tedavisi süren E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET OLUŞTU

Olay, 30 Eylül 2026 günü saat 17.20 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö.'nün S.Ç.'den bir miktar borç aldığı ve ikili arasında alacak meselesi nedeniyle husumet oluştuğu belirtildi.

S.Ç.'nin yanına İ.E. ve M.A.'yı alarak E.Ö.'nün bulunduğu yere geldiği, taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'nın silahla ateş ettiği belirlendi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan S.Ç., İ.E. ve M.A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com
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