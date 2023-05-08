UZMANLARI UYARDI: ÖNÜMÜZDE MARMARA DEPREMİ VAR, AFET LOJİSTİĞİNE HAZIR OLMALIYIZ

Yeditepe Üniversitesi tarafından, düzenlenen Logistics Forum'un (Lojistik Forum) bu yıl ki ana teması 'Afet Lojistiği' oldu.

Yeditepe Üniversitesi tarafından, düzenlenen Logistics Forum'un (Lojistik Forum) bu yıl ki ana teması 'Afet Lojistiği' oldu. Sektörün önde gelen isimleri afet sırasında lojistiğin önemini, yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrencilerle paylaştı. Forumda katılımcıların ana mesajı ise 6 Şubat depremlerinin ardından afet lojistiğinin öneminin ortaya çıktığı ve olası Marmara depremi için afet lojistiğine hazırlık yapılması gerektiği oldu. Dr. Hakan Çınar, 'Önümüzde bir Marmara depremi var. Afet olmasını beklemeden bir an önce hazırlık yapılıp, afet koordinasyon birimi ünitesinin kurulması gerekiyor' dedi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Kulübü'nce bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Logistics Forum, öğrencileri sektörün uzman isimleriyle bir araya getirdi. Üç gün süren foruma Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Erişen, Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, Mentor Gümrük Müşavirliği Ceo'su Dr. Hakan Çınar'ın yanı sıra 20 şirketin temsilcileri, 22 konuşmacı ve öğrenciler katıldı.

'LOJİSTİK OLMASAYDI YARDIMLARIN BİR ANLAMI OLMAZDI'

Forumun açılışında konuşan Prof. Dr. Ahmet Aydın, çok değerli ürünler üretilse de eğer doğru bir lojistik faaliyeti olmaz ve ürün yerine ulaştırılmazsa, üretimin hiçbir anlamının kalmayacağını belirterek 'Buna en son yaşadığımız deprem felaketinde de yakından tanık olduk. Değerli öğrencilerimizin sayesinde inanılmaz bir yardım kampanyası gerçekleştirdik. Bunun gururu bambaşka. Eğer bu malzemeleri yerine ulaştıramasaydık hiçbir anlamı kalmazdı' dedi.

AKKARTAL: AMAÇ ÖĞRENCİLERİNİN SEKTÖRLE BULUŞMASINI SAĞLAMAK

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal da, Lojistics Forum'un uluslararası bir özellik taşıdığını belirterek 'Lojistik Forum'un amacı, Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sektörle buluşmasını sağlamak. Her şeyden önce sektörde meydana gelen gelişmeleri ilk ağızdan, sektör çalışanlarından duymak, onların öğrencilerden beklentisini dinlemek ve bunların arasında bir sinerji oluşturup gelecekte gerek staj yeri bulma aşamasında gerek çalışma hayatına başlama aşamasında avantaj sağlamak' diye konuştu.

'YENİDEN MASTER PLAN YAPILMALI'

6 Şubat depremleri sırasında lojistiğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Akkartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Keşke, lojistiğin ve tedarik zincirinin öneminin anlaşılması için afete gerek kalmasaydı. Ama özellikle pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve hepimizde derin acılar bırakan deprem felaketinden sonra bir kez daha anlaşıldı ki, özellikle hayati anlamda bazı mal ve hizmetler, ihtiyaç duyulan yere ulaştırılamazsa ne yazık ki insanların hayatı çok büyük tehlikeye giriyor. Depremde özellikle ulaştırmada bazı sıkıntılar yaşandı. Planlama aşamasının bazı eksikliklerinden dolayı yeterince hızlı ve zamanında müdahale edilemedi. Malzeme ve hizmet planlamasının bazı eksiklikleri ortaya çıktı. Bundan dolayı yeniden bu konuda bir master planlama yapılması gerekliliği doğdu.'

ÇINAR: DEPREM SONRASI FARKINA VARDIK

Afet Lojistiği konulu panele katılan Mentor Gümrük Müşavirliği Ceo'su Dr. Hakan Çınar da, 'Ne yazık ki, afet lojistiğine hazırlıklı olmamız gerektiğinin bu deprem sonrası farkına vardık' diyerek şunları kaydetti:

'Afete mümkün olduğunca hazırlıklı olmak gerekiyor. Deprem felaketinde yeterince hazırlıklı değildik ve hazırlıklı olmadığımız için de birçok olumsuzlukla karşılaştık. Bu konuda lojistik ve nakliye şirketleri çok çabaladı ama buna rağmen çok iyi bir dönem geçirdiğimizi söyleyemem. Olumsuz bir dönem geçirdik. Ç çünkü zor bir coğrafyada olan bir depremdi. Dolayısıyla da lojistik şirketlerinin çabasına rağmen bir planlama yapılmadığını, bir koordinasyonun olmadığını gördük. Dolayısıyla da yardım malzemeleri istenilen yerlere yeterince ulaştırılamadı. Afet lojistiğinin bir koordinasyon birimi olmalı. Önümüzde bir Marmara depremi var. Afet olmasını beklemeden bir an önce hazırlık yapılmalı.'

Lojistik Kulübü Başkanı İlayda İskenderoğlu da, 'Yeditepe Lojistik Kulübü olarak artık geleneksel hale gelmiş olan Lojistik Forum etkinliğimizi bu sene 13'üncü kez gerçekleştiriyoruz. Lojistik FORUM'23'te bu sene 20 şirket, 22 konuşmacı ile birlikte olacağız. Sektördeki güncel gelişmeler hakkında faydalı kazanımlar elde edeceğimiz bir forum olacak' diye konuştu