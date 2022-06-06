Uzmanı LGS'yi değerlendirdi: Türkçe sorular ve dile hakimiyet belirleyici oldu - Haberler

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı 5 Haziran'da tamamlandı. 2022- Lgs'yi değerlendiren Ortaokul- Lise Koordinatörü Derya Yavuz sınavda çıkan soruların MEB tarafından yayınlanan soru örneklerini yansıttığını belirtti. Derya Yavuz, ana dil becerisini etkin olarak kullanabilen, grafik, tablo ve görselleri yorumlayabilen ve dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını vurguladı. Türkçe Bölüm Başkanı Şule Türkoğlu ise Lgs'de Türkçe sorularının belirleyici olduğunu vurguladı.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ortaokul- Lise Koordinatörü Derya Yavuz açıklamasında, 2022- LGS sonuçları 30 Haziran Perşembe 2022 günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlayacağı LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile birlikte öğrencilerimizin tercih sayıları netleşecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gerçekleşecek tercih döneminde öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin dikkate alınarak tercihlerinin yapılması gerektiğini ifade eden Derya Yavuz, yüzdelik dilimlerin ve genel sıralamanın doğru yorumlanması için okullarımızdaki rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimize ve ailelerine gerekli desteği sağlayacaklardır. Önceliğimiz ve odağımız tüm süreçlerde olduğu gibi tercih bilincidir" dedi.

Yavuz, LGS sonrası tercih dönemde uluslararası niteliği olan, deneyimi, akademik performansta matematik diline, ana dile, yabancı dile ve bilim diline vurgu yapan liselerin tercih edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

TÜRKÇE SORULARI BELİRLEYİCİ OLDU

MBA Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Şule Türkoğlu, "Bu sene uygulanan sınavda Türkçe dersinin belirleyici olduğunu düşünüyorum" diyerek şöyle konuştu:

"Bu yılki LGS Türkçe sınavında seçilen metinler hem dikkat gerektiren hem de uzun sorulardan oluşturuyordu. Sınavda yer alan 9 adet okuma ve anlama sorusu dikkatli ve odaklanarak okumanın önemini bir kez daha ortaya koydu ve özellikle bu soruların sınavda ayırt edici sorular olduğunu söyleyebiliriz. Grafik yorumlama, görsel okuma ve sözel mantık soruları zaman yönetimini sağlayabilmiş öğrencilerimizi avantajlı kıldı. Bu yılki sınavda da hep vurguladığımız gibi kitap okumanın ve soru çözüm tekniklerini kavramanın önemini gördük."

FEN SORULARI DİKKAT ÖLÇER NİTELİKTE

MBA Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Selin Ural, "Bu sene uygulanan sınavda Fen sorularının öğrencilerin grafik, tablo ve görselleri analiz edebilmesi ile analitik düşünme becerileri ve dikkatini ölçer nitelikteydi" diyerek şöyle konuştu:

"LGS Fen Bilimleri soruları, kazanımlara uygun ve yıl içerisinde yayımlanan örnek sorular ile benzerlik gösteriyor. Konu dağılımı olarak tüm ünitelerden soru sorulduğu, özellikle geçen yıl sorulmayan son ünite olan 'Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi'nden 2 soru geldi. Beklenen düzeyde olan soru zorluk dereceleri, birkaç eleyici ve çeldiricisi yüksek öğrencileri zorlayan sorular dışında orta, kolay düzey soruları içeriyor. Önceki yıllarda olduğu gibi sorular bilgiye dayalı değil, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini ölçüyor. Özellikle deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenleri tespit etmek önemliydi."

GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE DAHA KOLAYDI

MBA Okulları Matematik Bölüm Başkanı Hale Çokyiğit, "Sınavdaki sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla geçen yıllara göre daha fazla paralellik gösterdi" diyerek şöyle konuştu:

Geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencilerimizin tablo ve grafikleri yorumlayabilmeleri önemliydi. Özellikle bazı sorularda kullanılan şekilleri yorumlayabilmek, soruları çözümü için çok gerekliydi. Sınavın geneline bakıldığında geçtiğimiz yıllara göre daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınavda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 'Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler'den soru gelmesiyle birlikte sınavın tüm üniteleri kapsayan bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İNKILAP TARİHİNDE 2 SORU BELİRLEYİCİYDİ

MBA Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Barış Eker, "Bu yıl T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları oldukça netti ve tartışmaya açık soru içermemekteydi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş olduğu kazanımlara, müfredata ve yıl içinde yayımlanan örnek sorulara uygun sorulardır. Sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülmektedir. Sınavda öğrencileri zorlayabilecek iki soru vardı. Birincisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili soru için etkin kavramından hareketle yorum yaparak yapılabileceği gibi, bilgi kullanılarak da Osmanlı Devleti'nin Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda hukuken yok sayılması doğru bilgi iken resmen yok olmasının saltanatın kaldırılması ile gerçekleştiği bilgisinden de yapılabilecek soruydu. İkinci zorlayabilecek soru ise Trablusgarp ile ilgili soruda öğrencilerin Trablusgarp'ın Kuzey Afrika'da yer aldığı bilgisini biliyor olması gerekmektedir. Kitap okuyan ve kavram bilgisini geliştiren veya dersi dikkatli takip eden öğrencilerin çok kolaylıkla tam yapabileceği sorulardan oluşan bir sınavdı" açıklamasında bulundu.

"DİN KÜLTÜRÜ SORULARI AÇIK VE ANLAŞILIRDI"

MBA Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Mehmet Tunç, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları açık, anlaşılır bir şekilde ifade edilmişti. Sınav soruları genel olarak paragraf soruları hakim, yorum gerektiren sorularda ise bilgiyi dikkate alarak çözülmesi gereken bir sınavdı. Öğrencilerimizin dikkatli okuyarak yapabileceği bir sınav olarak karşımıza çıktı. Öğrencinin muhakeme yeteneğini ölçen, okuma, anlama becerileri ile hazırlanmış bir sınavdır. Sınavın kapsamında ağırlıklı olarak 'Kader ve Kaza İnancı' ile 'Din ve Hayat' üniteleri yer almaktaydı. Sınav, öğrencilerin genel olarak karşılaştığı sorulardan oluşmuştur.

İNGİLİZCE SORULARI MEB İLE PARALELLİK GÖSTERDİ

MBA Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Rukiye Şahin, "Okuma ve anlama becerileri ile ilgili olan sorular özellikle geçmiş yıllara oranla daha kolay ve çabuk anlaşılabilir nitelikteydi" diyerek şöyle konuştu:

Bu yıl sorulan İngilizce soruları MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. LGS İngilizce dersi soru kökleri oldukça açık ve anlaşılırdı. Sınavda yer alan bir soruda soru kökü çok iyi okunmalı ve eleme yöntemi ona göre yapılmalıydı, diğer bir soruda ise grafik ve şıklar iyi anlaşılmalıydı. Bu 2 soru da zaman yönetimi açısından öğrencilerin vaktini alabilecek ve çelişkiye düşürebilecek seviyedeydi. Bundan önceki yıllarla kıyaslamak gerekirse; kelime bilgisi ve soru kökünde isteneni anlamak, sınavın anahtar noktasıydı. Ünite kazanımları ve ünitelerin tematik kelime gruplarına hakim öğrencilerin çok kısa analizler, şık elemeleri, üç olumlu bir olumsuz stratejisi ile rahatlıkla yapabilecekleri nitelikte sorular soruldu. Okuma ve anlama becerileri ile alakalı olan sorular özellikle geçmiş yıllara oranla daha kolay ve çabuk anlaşılabilir nitelikteydi. Öğrencilerimiz temel LGS kelime bilgileri ve cümle kalıpları ile verilen okuma metni ve paragrafları kolayca çözümleyebilir, soru kökünde istenene bu yolla ulaşabilirlerdi."

Demirören Haber Ajansı / Güncel