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Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz Haber Videosunu İzle
Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz
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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Al-Ahli'den gelen 35 milyon Euro'luk teklifini yetersiz buldu. Sarı-lacivertlilerin beklentisinin 40-45 milyon Euro seviyelerinde olduğu ve gelen teklif ile beklenti arasında 10 milyon Euro'luk açık olduğu ifade edildi. Suudi ekibinin bu rakamlara çıkmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

  • Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro net ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 35 milyon Euro'luk resmi transfer teklifi sundu.
  • Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için beklentisi 40-45 milyon Euro seviyelerinde ve teklifle arasında 10 milyon Euro fark bulunuyor.
  • Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor ve transfere mesafeli duruyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

AL-AHLI'DEN 35 MİLYON EURO'LUK PAKET

beIN SPORTS'un haberine göre; Suudi temsilcisi Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro net ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 35 milyon Euro değerinde resmi bir transfer teklifi sundu.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ DAHA YÜKSEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun güncel yabancı kuralı sebebiyle elindeki kaliteli yerli oyuncu rotasyonunu bozmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli oyuncunun ayrılığına ancak astronomik bir gelir elde edilmesi durumunda onay vereceği ve beklentisinin 40-45 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Suudi ekibinin teklifi ile Fenerbahçe'nin beklentisi arasında tam 10 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkmaya sıcak bakmadığının altı çizildi. 

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun transfere mesafeli durduğu, yakın zamanda baba olmaya hazırlanması sebebiyle de İstanbul'daki kurulu düzenini bozmak istemediği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 44 resmi maçta 15 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Derhal gönderin bu para çok bile.

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Haber YorumlarıDragoz:

hemen verilmesi lazım kendisi için de iyi yoksa fenerde yedek beklemekten futbolu bırakır

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