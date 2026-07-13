Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AL-AHLI'DEN 35 MİLYON EURO'LUK PAKET

beIN SPORTS'un haberine göre; Suudi temsilcisi Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro net ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 35 milyon Euro değerinde resmi bir transfer teklifi sundu.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ DAHA YÜKSEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun güncel yabancı kuralı sebebiyle elindeki kaliteli yerli oyuncu rotasyonunu bozmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli oyuncunun ayrılığına ancak astronomik bir gelir elde edilmesi durumunda onay vereceği ve beklentisinin 40-45 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Suudi ekibinin teklifi ile Fenerbahçe'nin beklentisi arasında tam 10 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkmaya sıcak bakmadığının altı çizildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun transfere mesafeli durduğu, yakın zamanda baba olmaya hazırlanması sebebiyle de İstanbul'daki kurulu düzenini bozmak istemediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 44 resmi maçta 15 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.