Uyuşturucu Ticareti Yaparken Perukla Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yaparken Perukla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Ş., başında peruk ve sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu ve sahte belgeler ele geçirildi.

SAKARYA'da hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (55), polis ekipleri tarafından başında peruk ve sahte pasaportla yakalandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.'nin yakalanmamak için peruk taktığı, aile görünümünde yanında O.B. (29) ve S.Ş. (49) isimli 2 kişiyle birlikte İstanbul'dan Sakarya'ya geleceği bilgisine ulaştı. Önlem alan polis ekipleri, E.Ş. ve yanındaki 2 kişiyi il girişinde durdurdukları otomobilde yakaladı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 46 gram Afyon sakızı, E.Ş.'nin fotoğrafının bulunduğu İranlı A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport, 1 ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 445 TL ele geçirildi. E.Ş.'nin yakalanmamak için peruk taktığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, E.Ş.'nin ayrıca 13 Mayıs 2024 ve 9 Mart 2025 tarihlerinde İstanbul'dan organize ettiği 2 ayrı uyuşturucu sevkiyatında, toplamda 869 gram metamfetaminin Sakarya'ya gönderildiği olayların da şüphelisi olduğu tespit edildi.

E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.