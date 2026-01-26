Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kavga ettiği üvey babası Nurettin Aslıhan'ın (57) kalp krizinden yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Sercan Karataş, tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan ile üvey oğlu Sercan Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya çıktı. Büyüyen tartışma, sokağa taştı, kavga çıktı. Kavga sırasında fenalaşan Aslıhan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Aslıhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, Karataş'ı gözaltına aldı.

Sercan Karataş ifadesinde, annesiyle üvey babası arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü, bu nedenle tartışmaya kendisinin de dahil olduğunu söyledi. Karataş, ifadesinin devamında Aslıhan'ı darbetmediğini ileri sürüp, üvey babasının daha önce de kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu ifade etti. İşlemleri tamamlanan Sercan Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.