Haberler

Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı

Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da üvey babası Nurettin Aslıhan ile tartıştıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Aslıhan'ın üvey oğlu Sercan Karataş, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kavga ettiği üvey babası Nurettin Aslıhan'ın (57) kalp krizinden yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Sercan Karataş, tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan ile üvey oğlu Sercan Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya çıktı. Büyüyen tartışma, sokağa taştı, kavga çıktı. Kavga sırasında fenalaşan Aslıhan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Aslıhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, Karataş'ı gözaltına aldı.

Sercan Karataş ifadesinde, annesiyle üvey babası arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü, bu nedenle tartışmaya kendisinin de dahil olduğunu söyledi. Karataş, ifadesinin devamında Aslıhan'ı darbetmediğini ileri sürüp, üvey babasının daha önce de kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu ifade etti. İşlemleri tamamlanan Sercan Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira

İddianamede şok detaylar! Boşanma masrafı 55 milyon lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu