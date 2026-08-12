Antalya'da Anne Katili Zanlıları İlk Kez Hakim Karşısında

ANTALYA'da, evinde başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Fatmana Karamık'ın (70) ölümüne ilişkin tutuklanan üvey kızı Müjde Karamık (45) ile erkek arkadaşı İsmail Keskin (54), ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Karamık, "Tüm Türkiye'de anne katili olarak lanse edildim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanık İsmail Keskin de suçlamaları reddetti.

Olay, 27 Aralık 2025'te saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Polisi arayan Müjde Karamık, erkek arkadaşı İsmail Keskin ile gittikleri evde, üvey annesi Fatmana Karamık'ı salonda kanlar içinde bulduklarını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Karamık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması ve Fatmana Karamık'ın kafa kısmında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından Karamık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin güvenlik kamerası ile çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş-çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, Müjde Karamık ile erkek arkadaşı Keskin'i ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Karamık, üvey annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşüp hastaneye gitmek için sözleştiklerini, 3 gün sonra eve gelip kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini yerde bulduklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen Müjde Karamık ile İsmail Keskin, işlemlerinin ardından tutuklandı. Fatmana Karamık'ın, aynı zamanda Müjde Karamık'ın öz teyzesi olduğu ortaya çıktı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanıklar Müjde Karamık ve İsmail Keskin 'Adam öldürme', 'Yağma' ve 'Azmettirme' suçlamalarıyla Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Karamık, "Ben daha annemin acısını yaşayamadım. Tüm Türkiye'de 'anne katili' olarak lanse edildim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü annemin işini halletmek için bir oto servise gittik. Annemle biraz kavgalıydık. Gönlünü almak için yanına gitmek istedim. Gitmeden önce haber vermek amacıyla aradım ancak telefonu açmadı. Simit alıp annemin evine geçtim. Yanımda eski erkek arkadaşım İsmail vardı. Zile bastım, annem kapıyı açmadı. Uyuduğunu düşünerek yedek anahtarla kapıyı açtım. Oturma odasında yerde yatıyordu. Yüzü buz gibiydi. Anneme seslendim ancak uyanmadı. Sonrasını hatırlamıyorum, kendimden geçmiştim" diye konuştu.

'İSMAİL BİZİM İŞLERİMİZİ HALLEDİYORDU'

Olay öncesinde İsmail Keskin'e bozdurması için altın verdiğini belirten Müjde Karamık "Görüntülerde erkek arkadaşımın altın sattığı görülüyor. Hasır bilezik ve Ata altınla birlikte 3 altın verdim. Tatil için İzmir'e gidecektim, borç ödeyecektim. Annemin değerli eşyası yoktu, haziran ayında altınlarını bana vermişti. İsmail kuyumcuda altınları bozdurduğunda parayı nakit almasını ben söylemiştim. İsmail ile ayrıyız şu anda. Bana psikolojik şiddet ve baskı uyguluyordu. İlişki içindeyken de bizim işlerimizle alakadardı. Her işimizi hallediyordu. Benden şans istedi, 'Dost olalım. Bir süre kalayım değiştiğimi göstereceğim' dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

'İSMAİL'İN AYAKKABISINDA KAHVERENGİ LEKELER VARDI'

Keskin'in daha önce annesi ile ilgili olumsuz konuşmaları olduğunu iddia eden Karamık, "Olay günü oto servisinden çıktıktan sonra anneme söylenirken İsmail yanımdaydı. 'Annenden borç para istedim, vermeyince öldürdüm' dedi. Bu tür söylemleri her zaman söylerdi. Ben espri olarak algılardım. Olaydan önce de yılbaşı alışverişine çıkmıştık. Ben ayakkabı ve çanta aldım. İsmail de ayağında beyaz ayakkabı olmasına rağmen yeni bir beyaz ayakkabı aldı. Ardından doktora gittik. Ayakkabısında kahverengi, koyu renkli lekeler vardı. Lekeleri sorduğumda, 'Hava yağmurluydu, çamur oldu' dedi" diye konuştu.

'ANNEM BANA KÜSMÜŞTÜ'

Suçsuz olduğunu ileri süren Karamık, "Annemle konuşmamamın nedeni sosyal medyada paylaştığım bir videoydu. Bir yerde dansözle oynadığım videoyu paylaşmıştım. Annem de bunu gördü ve bana küsmüştü. 'Yeni mesleğini bulmuşsun' diyerek sitem etti. Annemin banka hesaplarını ben kullanıyordum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

'ÖLDÜRMENİN ŞAKASI BİLE OLMAZ'

Müjde Karamık'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden İsmail Keskin ise "Ayakkabımda leke olduğu yönündeki ifadeyi kabul etmiyorum. Doktor muayenesine gittiğimizde galoş giyeriz. Ayakkabımda kan lekesi de yoktu çünkü öyle bir şey yapmadım. Annesini şaka yollu öldürdüğümü söylediğimi ifade ediyor ancak böyle bir şeyin şakası bile olmaz. Olay günü Fatmana teyzeyi kanlar içinde bulduk. Müjde bağırmaya başladı. 112'yi komşusunun oğlu aradı. Ekipler geldi ve evin içinde inceleme yaptı. Beni emniyete götürdüler. Fatmana teyzenin işlerini hep ben yapardım. Müjde'nin ailesi beni 'Burak' olarak bilirdi. Müjde ile aramız iyiydi, 15 senelik ilişkimiz vardı" ifadelerini kullandı.

'ALTINLARI BANA MÜJDE VERDİ'

Müjde Karamık'tan aldığı altınları 2 farklı kuyumcuda bozdurduğunu anlatan Keskin, "1 hasır bilezik, 1 adet Ata altın, 1 altın kolye ucu, 5-6 yarım altın, 10 gram has altın ve 2 ile 4 arasında çeyrek altın bozdurdum. Toplam 804 bin TL'lik altın bozdurdum. Bu altınları bana Müjde verdi" diye konuştu.

'İSMAİL BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ'

Müjde Karamık'ın biyolojik babası Nadir Aydemir ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Aydemir, "İsmail yaklaşık 15 aydır bana gelmiyordu. Fatmana ölmeden 1 hafta önce kapıma geldi. Eli ayağı titriyordu, ayakta duramıyordu. 'Kahvaltı yaptın mı?' diye sordum, iki yumurta koydum. Adının İsmail olduğunu olaydan sonra öğrendim. Ben Burak olarak tanıyordum. Sürekli yalan söylüyordu. Kendisiyle 4-5 yıl önce bacanağım öldükten sonra tanıştım. Bacanağım öldükten sonra bana yaklaştı. Ben de davacıyım, beni de öldürecekti" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Fatmana Karamık'ın ölüm günü ve saatinin kesinleşmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı