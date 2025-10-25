Üsküp'teki Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe Öğrenmek İsteyenlerin İlk Tercihi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ülkedeki Makedon, Arnavut ve Boşnakların Türkçe öğrenmek için tercih ettiği ilk adres olarak dikkati çekiyor.

Türkçe, Batı Balkanlar'da en çok tercih edilen yabancı diller arasında yer alırken, YEE, bu ülke vatandaşlarına, kültürel faaliyetlerin yanı sıra Türkçe kursları da sunuyor.

Üsküp YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerler AA muhabirine Türkçeye olan merakları ve Türkçeyi öğrenme süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Üniversite 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Martina Mitreska, Türkçeyi dizilerden öğrendiğini ve pekiştirmek için YEE'de kursa başladığını söyledi.

Ülkede Türk dizilerine olan ilgilinin yüksek olduğunu ifade eden Mitreska, "(Kuzey Makedonya'da) İnsanlar çok Türkçe kelime biliyor ve bu kelimeleri kullanıyoruz. Kültür de benzer, mesela yemekler aynı, bazı şarkılar ve müzikler aynı, zaten çarşıda da Türk tatlıları ve yemekleri var." diye konuştu.

Mitreska, Türkçe öğrenmenin Türkiye'ye gittiğinde iletişim kurabilmesi açısından katkı sağladığını, ilerde ise Türkçeyi kullanabileceği bir işte çalışmak istediğini aktardı.

YEE tarafından kursiyerlere sunulan Yaz Okulu'na da katılan Mitreska, "Kastamonu'ya gittim 1 ay sürdü, son hafta İstanbul'a gittik. Orada farklı farklı ülkelerden öğrenciler vardı. Onlarla sürekli Türkçe konuştuk öyle geliştirdim Türkçemi. Çok iyi çok eğlenceli geçti. Çok hızlı geçti. 1 ay, uzun süre ama yine de çok hızlı geçti. Sürekli bir şeyler yapıyorduk. Dersler ve etkinlikler vardı; gezdik ve konserlere gittik." ifadelerini kullandı.

"Yaz okulunda Türkçemi geliştirdim"

Bir başka kursiyer, Makedon Dili ve Edebiyatı mezunu 22 yaşındaki Filip Naumovski de Türkçeyi dizilerden öğrendiğini ifade ederek, YEE'ye geldiğinde Türkçeyi biraz bildiğini, bu sene ise B2 seviyesinde devam edeceğini anlattı.

Naumovski, Yaz Okulu Projesi kapsamında Niğde'ye gittiğini, burada Lübnan, Filistin, Fas, Mısır, Tunus, Gürcistan, Rusya ve Arjantin gibi ülkelerden arkadaşlar edindiğini belirtti.

Bu arkadaşlarıyla hala irtibatta olduğunu kaydeden Naumovski, "Onları tanıdığım için çok mutluyum. Öyle bir ortamda onlarla tanıştığım için çok mutluyum çünkü onlarla Makedonca konuşamıyordum. Türkçemi geliştirdim orada, çok mutluyum, iyi ki oldu, iyi ki yaz okuluna gitmişim, iyi ki öyle iyi insanlarla tanıştım." şeklinde konuştu.

Naumovski, "Her şey çok iyiydi. Türkler bildiğimiz gibi çok misafirperverler. Çok eğlendik, her şey çok güzel oldu. Yemekleri çok beğendim, hocalarımız harikaydı hem TÖMER'deki hocalar hem YEE'den gelen hocalar. İyi ki katıldım." dedi.

"Türkler çok misafirperver insanlar, yemekler çok iyi"

Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi 21 yaşındaki Angela Vasileva ise küçük yaşlardan beri Türkçe öğrendiğini ve "çok melodik bir dil" olarak tanımladığı Türkçenin en çok şarkılardan ilgisini çektiğini dile getirdi.

Vasileva, bu yıl B1 seviyesinden Türkçe öğrenmeye devam edeceğini aktararak, ilerde tercüman olarak çalışmayı düşündüğünü ve bu açıdan Türkçe öğrenmenin kendisi için faydalı olacağını söyledi.

Bir ay boyunca Denizli'de Yaz Okulu'nda bulunduğunu ifade eden Vasileva, "Çok güzel arkadaşlık kurduk hala iletişimdeyiz şu an. En çok Umman ve Bahreyn'dekilerle arkadaşlık kurdum. Çok farklı ülkelerden insanlar vardı; Venezuela, Litvanya, Fransa ve her şey çok güzel geçti, iyi ki gittim." dedi.

Vasileva, Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu, Türk kültürünü ise çok sevdiğini vurgulayarak, "En sevdiğim şehir İstanbul. Türkler çok misafirperver insanlar, yemekler çok iyi." ifadesini kullandı.

YEE kurslarında, Arnavut, Makedon ve Boşnaklar Türkçe öğreniyor

Üsküp YEE Koordinatörü Yunus Dilber, Enstitü'nün kültürel faaliyetler haricinde Türkçe kursları da verdiğine işaret ederek, "Şu an aktif olarak 170 civarında kursiyerimiz var. Bunun dışında bakanlıklarda kursiyerlerimiz var." dedi.

Dilber, kursiyerler arasında Kuzey Makedonya'daki Arnavut, Makedon ve Boşnakların yer aldığına değinerek, bu yıl Türkiye'de düzenlenen yaz okuluna ülkeden 5 kursiyerin gönderildiğini kaydetti.

Kursiyerlerin Türkiye'deki yaz okulundan çok mutlu döndüklerini belirten Dilber, "Tabii, öğrendiği dilin ülkesine gidip orada pratik yapma imkanı edinmek, kültür ve sanat hayatını yerinde gözlemleyebilmek ve birçok imkandan faydalanmak öğrencileri motive ediyor. Geri döndükten sonra da büyük bir şevkle Türkçe öğrenmeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.