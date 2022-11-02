Üsküdar Marmaray İstasyonu 'Acil durum' anonsuyla boşaltıldı (1) Güncel Haberler Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. İstasyonda yapılan anonslarda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi. Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. "PERONLARI TERK EDİN" ANONSU İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmaray Üsküdar Güncel Haberler

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