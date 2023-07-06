İzmir Torbalı'da yetişen Aslanlar biberi, Urfa isotu ile acılık konusunda yarışıyor. Aslanlar biberi, Urfa'nın isotundan daha acı olmasına rağmen mideye zarar vermiyor. İtalya'ya ihraç edilen biberin hasadı başladı ve ilgi görmeye devam ediyor.

Urfa isotuna rakip çıktı: Aslanlar biberi

Coğrafi işaretli Aslanlar biberinde hasat dönemi

Aslanlar biberi, Urfa isotu ile yarışıyor

İZMİR - İzmir Torbalı'nın bereketli topraklarında yetişen Aslanlar biberinde hasar dönemi başladı. Geçen yıl coğrafi işaret belgesi alan Aslanlar biberinin Urfa'nın isotundan daha acı olduğunu söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Aslanlar biberinin acı olma özelliğiyle Urfa'nın isotuyla yarışıyor. Bu konuda da Urfalı kardeşlerimize, hemşehrilerimize meydan okuyoruz. Buyurun gelin. Aslanlar biberi mi acı, Urfa'nın biberi mi acı?" dedi.

İklimi ve toprağı nedeniyle pek çok ürünün yetiştiği İzmir'in Torbalı ilçesinde, temmuz ayı itibariyle de Aslanlar biberinin hasadı başladı. İlçenin Aslanlar köyünde yetişen biberler, acılığı ve mideyi yakmamasıyla biliniyor. Geçen yıl coğrafi işaret belgesini alan biberlerin işlenerek özellikle İtalya'ya ihraç edilmesi de gündemde. Aslanlar biberinin Urfa isotundan daha acı olduğunu belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Aslanlar biberi, acı olma özelliğiyle Urfa'nın isotuyla yarışıyor. Bu konuda da Urfalı kardeşlerimize, hemşehrilerimize meydan okuyoruz. Buyurun gelin. Aslanlar biberi mi acı, Urfa'nın biberi mi acı? Kıyaslamasını hep beraber yapalım. Bizim biberimizin acılığı Urfa isotundan daha yüksek fakat mideye hiçbir zararı yok, mideyi yakmıyor" diye konuştu.

Aslanlar köyünde 100 yıldır yetiştiriliyor

Aslanlar biberinde temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte hasadın başladığını, fidelerin haziran ayında toprağa verildiğini kaydeden Başkan Olgun, "Geçen yıl İzmir'in 35. ürünü olarak Aslanlar biberinin coğrafi tescilini aldık. Coğrafi tescili alındıktan sonra ilk hasada başladık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Aslanlar biberi bizim bölgemizde yetişiyor. Akdeniz iklimini seven, toprak yapısı itibariyle Aslanlar köyümüzde büyük rağbet gören bir bitkimiz. Burada yaşayan kardeşlerimiz 135 yıl önce Rumeli'den buraya göç etmişler. Tohumlar da oradan buraya getirilmiş. Orada da benzer iklim özellikleri olduğu için burada da yetiştirilmiş. Bu köyümüzde aşağı yukarı 100 yıldır bu ürün yetiştiriliyor" bilgisini verdi.

İtalyanlardan ilgi var

Aslanlar biberinin iç piyasaya satıldığını, bir firmanın ihracat konusunda girişimlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Olgun, "Aslanlar biberine İtalyanlardan ilgi var. Biz de fabrikalar tarafından biberin işlenmesi için çalışmalarımız var. Aslanlar biberinin kurutulması, turşusunun yapılması ve pul biber olarak işlenerek ihraç edilmesi konusu gündemimizde. Ayrıca Aslanlar biberini özellikle pideciler ve lokantacılar toptan alıyor. İç piyasada çok talep gören bir ürünümüz. Bu yıl verim de oldukça yüksek. Güzel bir hasat sezonu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pazardaki fiyatı 25 lira"

Aslanlar Mahallesi Muhtarı Sedat Sunar, "Hasat dönemimiz güzel geçiyor. Biberlerimiz de rekolte de fiyat da iyi. Aslanlar biberimiz çok meşhur, geçen yıl coğrafi işaretini de aldık. Aslanlar biberi acıdır ama mideyi ağrıtmaz. Pideciler, lokantacılar bu biberi çok kullanıyor. Bir dönümde 5 bin kök var. Bir dönümde 2,5 ton ürün verir. Eylülün ortalarına kadar da hasat devam eder. Biberlerin pazardaki fiyatı kilosu 25 lira civarında. Biz ise 15 liradan satıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Acıdır ama mideyi ağrıtmaz"

Fuat Sunar, "46 senedir bu biberi yetiştiriyorum. Selanik göçmeni olduğumuz için tohumunu oradan getirdik. Eylül ayına kadar hasadımız devam edecek. Geçen seneye göre biberlerimiz daha bol ve sağlıklı. Toptan olarak kilosunu 15 liradan veriyoruz. Aslanlar biberi lezzetlidir, acıdır ve mideyi yakmaz. Bu biberde bir tarafı tatlı, bir tarafı da acıdır" dedi.