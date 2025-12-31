Urartu dönemi çivi yazılı 76 pithos; 2025'in en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri

IĞDIR Üniversitesi'nden Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Kevenli Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos (küp), 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılının en dikkat çekici 10 arkeolojik keşfi arasında yer aldı. Kuvanç, kalenin güneydoğu köşesinde Urartu dönemine ait önemli bir depo yapısını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Kalesi'nde kazı çalışmaları, 2024 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatıldı. Iğdır Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel sorumluluğunu yaptığı kazıda kalenin güneydoğu bölümünde Urartu dönemine ait ambar yapısı ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, sanat tarihçileri ve restoratörlerden oluşan uzman bir ekip, görev aldığı kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafazasında kullanıldığı değerlendirilen, simetrik bir düzen içerisinde yerleştirilmiş çivi yazılı küpler buldu. Yazıtlar sayesinde, küplerin içinde saklanan ürünler ve dönemin depolama sistemi hakkında bilgiler elde edildi.

Kazılarda; arkeologlar, sanat tarihçileri ve restoratörlerden oluşan uzman bir ekip görev aldı. Çivi yazılarıyla ölçeklendirildiği belirlenen 76 pithosun, Urartu medeniyetinin gelişmiş idari ve ekonomik yapısına ışık tutan nadir buluntular arasında yer aldığı belirtildi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ARKEOLOJİK BULUNTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılının en dikkat çekici arkeolojik buluntularını sosyal medya hesabından paylaştı. Listede, Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında Van Kevenli Kalesi'nde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos da yer aldı.

Doç. Dr. Kuvanç, Kevenli Kalesi'nin Van bölgesindeki önemli Urartu kalelerinden birisi olduğunu söyledi. Bölgedeki ilk çalışmanın 2024 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatıldığını belirten Kuvanç, "İlk yıl kalenin güneydoğu köşesinde kazılar gerçekleştirildi. Urartu dönemine ait önemli bir depo yani ambar yapısını ortaya çıkardık. Kalenin güneydoğusundaki araştırmalarımızda özellikle depo alanındaki küpler çok ilgi çekici buluntular olarak karşımıza çıktı. Küplerin üzerinde dönemin özellikle Urartu çivi yazıtları ve bununla beraber birtakım işaretler yer alıyor. Özellikle küplerin içindeki saklanan ürünlerle ilgili bilgi edinmeye dönük çalışmalar gerçekleştirdik" diye konuştu. Kuvanç, Kevenli Kalesi'nde elde edilen buluntuların Bakan Ersoy tarafından '2025 yılının en dikkat çekici arkeolojik buluntuları' olarak gösterilmesinden memnun olduklarını söyledi.

REKTÖR GÜREL TEBRİK ETTİ

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ı çalışmasından dolayı tebrik etti. Gürel, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Üniversitemiz Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda elde edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2025 yılının en dikkat çekici buluntuları arasında gösterilen bu önemli keşiften büyük gurur duyuyoruz. Urartu medeniyetine ışık tutan bu çalışma, Üniversitemizin bilimsel yetkinliğinin ve akademik birikiminin somut bir göstergesidir. Kıymetli hocamızı ve emeği geçen tüm bilim insanlarını yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."