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Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Peş peşe açıklandı

Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Peş peşe açıklandı Haber Videosunu İzle
Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Peş peşe açıklandı
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu dört takviyeyle güçlendirdi. Bordo-mavililer; Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz transferlerini KAP'a bildirirken, oyuncuların sözleşme detayları ve mali şartları da açıklandı.

  • Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'in transferlerini KAP'a bildirdi.
  • Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık, Samet Akaydin ile 2+1 yıllık, Metehan Mimaroğlu ile 1+1 yıllık, Thierry Karadeniz ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Melih Kabasakal için Gaziantep FK'ya KDV dahil 22 milyon 500 bin lira sözleşme fesih bedeli ödenecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, 4 futbolcu için KAP bildirimi yaptı. Trabzonspor ; Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz transferlerini açıkladı.

MELİH KABASAKAL İLE 2+1 YILLIK ANLAŞMA

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal'ın kesin transferi konusunda Gaziantep FK ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22 milyon 500 bin lirayı üç taksit halinde ödeyecek.

Orta saha oyuncusu Melih ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 30 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 37 milyon 628 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 43 milyon 672 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

SAMET AKAYDİN İLE 2+1 YILLIK ANLAŞMA

Serbest statüde yer alan 32 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı Trabsonspor'a ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Yapılan anlaşmaya göre savunma oyuncusuna, 2026/2027 futbol sezonunda 43 milyon 500 bin lira ve 2027/2028 futbol sezonunda 53 milyon 875 bin lira garanti ücret ödenecek.

Açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise Samet Akaydin'a 2028/2029 futbol sezonunda 60 milyon 100 bin lira garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,6'sı oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

METEHAN MİMAROĞLU İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2026/2027 futbol sezonunda 27 milyon lira garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027/2028 futbol sezonunda 35 milyon lira garanti ücret ödenecektir." denildi.

THIERRY DARNEL KARADENİZ İLE 5 YILLIK ANLAŞMA

Serbest statüde yer alan 18 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre hücum oyuncusuna, her bir sezon için 80 bin avro garanti ücret, ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin avro imza ücreti ödenecek.

Kaynak: Haberler.com
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