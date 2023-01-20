Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yapan ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekili adaylığını resmen ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapan ünlü şarkıcı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekilliği adaylığına talip olduğunu duyurdu. Yıllardır vekillik tekliflerinden uzak durduğunu belirten Tutkun, "Artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapan ve Erdoğan için "Keşke babam olsa" demesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekili olmaya yeşil ışık yaktı.

"ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Tutkun, konuyla ilgili Twitter hesabında bir takipçisinin paylaşımı üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana duyduğunuz güvene sevgiye minnettarım. Yıllardır hep uzak durdum vekillik tekliflerinden. Ama artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum. Zira bugüne kadar ne anamız ne babamız ne akrabalarımız, sadece Devlet Babamız sahip çıktı tüm yetimlere. Şimdi sıra bizde."

"KEŞKE BABAM OLSA" DEMİŞTİ

Şükriye Tutkun, 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar yemeğine katılmıştı. Yemek sonrası paylaşım yapan Tutkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını şöyle dile getirmişti:

"İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim."

Tutkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapmıştı.