Ümit Özdağ: Uyuşturucu ve Sanal Kumar Bireysel Bir Mesele Değil Bir Milli Güvenlik Tehdidi Olarak Ele Alınmalıdır

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Karşı karşıya olduğumuz uyuşturucu ve sanal kumar meselesi bir bireysel mesele değil bütün toplumun varlığını tehdit eden ve devletin temellerini çürüten bir milli güvenlik tehdididir ve bu kapsamda ele alınmalı devlet çapında yeni düzenlemelerle Türkiye'ye yönelik bu savaşa karşı Türkiye topyekun bir mücadele başlatmalıdır" dedi. Özdağ, bu konularla ilgili projelerini anlattı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Yılmayan Anneler Buluşması"nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Karşı karşıya olduğumuz uyuşturucu ve sanal kumar meselesi bir bireysel mesele değil bütün toplumun varlığını tehdit eden ve devletin temellerini çürüten bir milli güvenlik tehdididir ve bu kapsamda ele alınmalı devlet çapında yeni düzenlemelerle Türkiye'ye yönelik bu savaşa karşı Türkiye topyekun bir mücadele başlatmalıdır" diyen Özdağ, şunları söyledi:

"TCK'dan bağımsız bir uyuşturucuyla mücadele kanunu çıkaracağız"

"Biz Zafer Partisi olarak sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığı ve organize suç çeteleriyle mücadele etmek için atılması gereken adımları şu başlıklar altında topluyoruz. Bir uyuşturucuyla mücadele değişik hukuki mevzuatlara bölünmüş durumda bu mücadeleyi zorlaştırıyor. Bundan dolayı yeni ve bağımsız TCK'dan bağımsız bir uyuşturucuyla mücadele kanunu çıkaracağız. Yine uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda ihtisaslaşmış mahkemelerin ve savcılıkların oluşması için Adalet Bakanlığı'nda gereken önlemleri alacağız. Keza sadece kumar ve sanal kumarla mücadele için de yeni bir yasal yapı ve kanun oluşturacağız. Uyuşturucu kaçakçılığını insanlığa karşı suç kapsamına alacağız ve uyuşturucu çetelerini sanal çetelerini terör örgütü olarak tanımlayacağız. ve uyuşturucu çetelerine, baronlara, sanal kumar çetelerine, sanal kumar baronlarına karşı da hukuki ve idari önlemlerimiz terör örgütlerine karşı alınan önlemler çerçevesinde olacak. Bu çerçevede uyuşturucu baronlarının bütün mal varlıklarına el konulacak. Diyelim ki bugünkü hukuki mevzuatta bir uyuşturucu yakalandı. Bu uyuşturucuyla baronun mal varlığı arasındaki bağlantının çok doğrudan kurulması gerekiyor. E baronlar bu uyuşturucuyu faturayla mı satıyorlar? Fiş mi alıyorlar? Beş milyon dolarlık bir uyuşturucu yakalandığını düşünelim ama adamın mal varlığı yüz milyon dolar hepsine el konulacak.

"Emniyet içerisinde Narkotik en güçlü dairelerden birisi haline gelecek"

Uyuşturucu ve sanal kumarla ilgili infaz indirimi yapılmayacak. Ancak ayrı bir yasal düzenleme ile o da özel durumlarda bu gerçekleştirecek. Uyuşturucu örgütleriyle sanal kumar örgütleriyle bağlantılı siyasetçilerin ve bürokratların da mal varlıklarına el konulacak. Üçüncü kişiler üzerine devredildiği tespit edilen mal varlıkları da el konularak hazineye devredilecek ve bu tür mal varlıkları el konulması sonucunda hazineye aktarılan para uyuşturucuyla mücadelede ve uyuşturucudan etkilenen bağımlıların tedavileri için gereken harcamalarda öncelikli kullanılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik mali suçlar ve organize suçla mücadele birimlerinin insan gücünü arttıracağız. Eğitimlerine daha büyük kaynak ayıracağız ve ekipman ve mali kaynaklarını da arttıracağız. Narkotik en güçlü dairelerden birisi haline gelecek. Emniyet Genel Müdürlüğü uyuşturucu örgütleriyle yurt dışından başlayarak diğer ülkelerin ilgili birimleriyle veya bağımsız olarak mücadele edebilecek hukuki ve teknik yeterliliğe hızla kavuşturulacak. Baronları Türkiye sınırları dışında da etkisiz hale getirecek hukuki düzenlemeleri yapacağız. Organize suç örgütleri uyuşturucu çeteleri ve sanal kumar çeteleriyle ilgili cezaları örgütsel düzeyde arttıracağız.

"Uyuşturucuyla mücadelede eğitimin önleyici eğitimin rolü çok büyük"

Geçiş dönemi de uygulamak üzere İstanbul'da bütün ilçelere Anadolu'da valilik yapmış valileri kaymakam olarak atayacağız. Anadolu'da İl Emniyet Müdürlüğü yapmış emniyet müdürlerinde özellikle narkotik ve organize suç konusunda deneyimli ilçe emniyet müdürü olarak görevlendireceğiz. Çünkü biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadelenin merkezi ana üstü İstanbul ve burada bu savaşı çok deneyimli kadrolarla kazanabiliriz. Üniversitelerin enstitülerin uyuşturucu ve sanal kumarla mücadelede bilimsel olarak sahaya çıkması gerekiyor. Üniversiteleri bu konudaki araştırmalarını teşvik edeceğiz, yönlendireceğiz ve bu araştırmalardan da mücadelemizde faydalanacağız. Bağımlılıkla kitlesel mücadele için değerli anneler ve değerli babalar siz yaşayarak görüyorsunuz klinik psikologlara, sosyal hizmet uzmanlarına ve benzeri uzman gruplarına ihtiyacımız var. Bunların eğitimini sağlayacağız, devlette yeni kadrolar açacağız, bunları istihdam edeceğiz, eğiteceğiz ve daha kitlesel bir mücadeleyi ailelere destek ve hastalara kullanıcılara da destek için kullanacağız. Hiç şüphesiz uyuşturucuyla mücadelede eğitimin önleyici eğitimin rolü çok büyük. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir seferlik değil sürekli aydınlatıcı gençliği uyuşturucudan uzak tutucu bir eğitim gerçekleştirmemiz gerekiyor.

"Uyuşturucu kullanan genç de yaşlı da bir canlı bombaya benziyor"

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir görev üstlenecek ve bu görevi yerine getirecek. Denetimli serbestlik müessesesi çok dejenere olmuş durumda. Bu müesseseyi sizler de biliyorsunuz. Zapturapt altına alacağız. Bugün savcıyı bile görmeden serbest kalıyorlar. Denetimli serbestliğin şartlarını ağırlaştıracağız ve muhakkak hakim denetimine alınmasını sağlayacağız. Tedaviyi gönüllü değil zorunlu hale getireceğiz. Her uyuşturucu bağımlısı için tedavi bir zorunluluk. Bakın değerli arkadaşlar bunu daha önce de söyledim söylemeye devam edeceğiz. Bir canlı bombanın Kızılay'da, Ulus'ta, İstanbul'da, sokakta, Adana'da, caddede dolaşması serbest olabilir mi? Canlı bombanın bombaları üzerine bağlamış, 'Ölürsem ben ölürüm. Kimseye çok fazla zarar vermem. Ben bir kenarda kendimi patlatırım' derse polis ona ya sen dolaşmaya devam et arkadaş der mi? Hayır. Uyuşturucu kullanan genç de yaşlı da bir canlı bombaya benziyor. Ne zaman nerede patlayacağı belli değil. Çevresine nasıl zarar vereceği belli değil. Kendisine nasıl zarar vereceği belli değil. Biraz önce sizler anlattınız. Siz bunu her gün yaşıyorsunuz. Onun için ben istersem tedavi olurum. İstemezsem olmam. Biraz önce Bursa'dan gelen evet siz değil mi? On beş dakika içerisinde fikir değiştiriyor diyorsunuz. Olur mu böyle şey? Hayır. Onun fikrini soran yok. Onun fikri size soracağız. Annesi imzalayacak, babası imzalayacak ve zorunlu tedaviye gidecek. Ama zorunlu tedavi de tek başına hukuki olarak bunu sağladık. Bu yet yetti değil.

"Bu işi psikiyatristlerin ve klinik psikologların omuzlarına bırakmak mümkün değil"

Görüyoruz ki yeterli tedavi edecek merkez yok. Bu merkezlerin sayısını hızla arttırmamız ve hemen her ile artık tedavi için merkez açmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nda da sadece bu işi psikiyatristlerin ve klinik psikologların omuzlarına bırakmak mümkün değil. Özellikle aile hekimlerinin bu konularda daha yetkinleştirmesini sağlayacak bir eğitim verilerek tedavi sürecinin içerisinde yer almalarını sağlamamız gerekiyor. Çetelerin insan kaynaklarını kurutmamız gerekiyor. Sınırlarımızı güven altına alacağız. Sınırlarımızdan çeteler, sığınmacılar, kaçaklar, organize suç örgütleri, teröristler değil, sivrisinek bile geçemeyecek. 'Anadolu Kalesi' dediğimiz kaleyi o kararlılıkla inşa edeceğiz. Çetelerin bir başka insan kaynağı ne yazık ki sokak çocukları. Biraz önce bir anne bizden hiç bahsedilmiyor dedi. Çok haklı olarak, hakikaten bahsedilmiyor. Mesela bu toplum sokak köpeklerini çok konuştu. Karşı olanlar çıktı, yanında olanlar oldu, ayrışıldı, kavgalar edildi. Ama sokak çocuklarını bu kadar konuşmadık. ya sizler bakın bugün bu bağımlılıkla karşılaştıktan sonra çocuklarınız için nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Ama onlar bağımlı olmadan önce de gece kalkıp üzerleri ne açtılar mı diye kontrol ediyordunuz. Üzerlerini açtıklarında kalkıp gece üzerlerini örtüyordunuz. Şimdi bir de düşünün sokaklarda yaşayan binlerce çocuk var. Yıkılmış harabelerin içerisinde geceleri her türlü kötülüğe saldırıya karşı açık bir şekilde hayata tutunmaya çalışan uyuşturucu çeteleri tarafından organize suç örgütleri tarafından istismar edilen çocuklar.

"Çocuklarınızın her gün kademeli olarak yok oluşunu siz görüyorsunuz"

Biz sokak çocuğu kavramını ortadan kaldıracağız. Hepsini devletin çocukları yapacağız. Okullara alacağız, atölyelere alacağız, yurtlara alacağız ve çetelerin ellerinden onları alacağız. Ve insan kaynaklarını kurutmak için çetelerin hangi kafeteryaları, hangi lokantaları, hangi kafeleri av alanı olarak kullandıklarını biliyoruz. Muhtemelen sizin çocuklarınızın bazıları da böyle kafeteryalarda, kafelerde, lokantalarda, parklarda bu uyuşturucu tüccarlarıyla ilk kez karşı karşıya geldiler. Biz bu alanları onların avlandığı alanlar olmaktan çıkartıp onları avlayacağımız alanlar haline getireceğiz. Size söz veriyoruz bu konuda. Biliyoruz ki çok değerli aileler en büyük trajediyi sizler yaşıyorsunuz. ve çocuklarınızın her gün kademeli olarak yok oluşunu, ölümünü siz gözlüyorsunuz, siz o ızdırabı çekiyorsunuz ve sizin çektiğiniz acıyı hayal bile etmek istemiyor. Çünkü o bile acı verecek bir şey. Hayali bile acı verecek bir birçok insan siz konuşurken dışarıya çıktı ağlayarak aynı şeyin muhtemelen kendi başına gelme ihtimali onları ağlattı. Eğer bu bir ihtimal bile bir insanı bir anneyi, babayı ağlatıyorsa bir de onu yaşayanı nasıl perişan ediyordur? Tahayyül etmek bile zor. Ama bu acıya rağmen yanınızda kimse yok. Olmadığı gibi sizi iyi anne, iyi baba olmamakla suçlayan bir çevreyle zaman zaman karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Hayır. Biz sizin yanınızda olacağız. Devlet kurumlarıyla sizin yanınızda olacak.

"Aile hekimi gibi aile avukatı müessesesini bu konularda sizlere yardımcı olmak için oluşturacağız"

Hukuki destek çok önemli. Nasıl aile hekimi var ise biz aile hekimi gibi aile avukatı müessesesini bu konularda sizlere yardımcı olmak için oluşturacağız. Klinik psikologlar sadece ve sosyal hizmet uzmanları sadece çocuklarınıza değil size de destek olmak için burada olacaklar. ve bu mevcut haliyle çökmüş olan sistemi sağlık sistemini de ayağa kaldırmak için büyük bir hamle yapmamız gerekiyor. Öyle önlerinde uyuşturucu tüccarlarının torbacıların dolaşabildiği sözde sağlık tesisleri değil gerçekten çocuklarınızın tedavi olup sadece tıbbi anlamda değil psikolojik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda tıbbi tedavi olup hayata geri döndükleri çalışma etiğini tekrar kazandıkları bir kurumsal yeniden yapılanmadan bahsediyoruz. Bu yeniden yapılanmanın nasıl olacağı ve nerelere konumlandıracağı her şehirde büyükşehirler başta olmak üzere üzerinde çalıştığımız bir konu ve bunu da mükemmelleştirmek için bu tür toplantılara, çalıştaylara, arama toplantılarına devam edeceğiz. Konuyla ilgili çalışan uzmanlardan ve ailelerden aldığımız görüşlerle bu kurumları yeniden ve yeniden şekillendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.

"Bu bir ilk adım ve bu adımları güçlü ve kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz"

Ve sonunda şundan da eminiz ki Türk milleti bize seçimlerde bu projemizi gerçekleştirmemiz için yetki verecek. Yetkiyi aldığımız zaman ilk günden itibaren neler yapacağımızı biliyoruz. Bilerek geleceğiz ve ilk günden itibaren de hangi önlemleri alacağımızı bildiğimiz için hızla kısa zamanda büyük bir mesafe kaydedeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağ olun, var olun, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ilk adım ve bu adımları güçlü ve kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Her il başkanlığımızda en kısa zamanda bağımlı aileleriyle iletişim için gereken düzenlemeleri yapacağız ve bu konuda da sizlere bilgi vereceğiz."