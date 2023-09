"Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası" İstanbul'da Başladı.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde 2-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası" Üsküdar'da bulunan Burhan Felek Atletizm Sahasında başladı. 29 ülkeden 400 itfaiyecinin katıldığı şampiyonunun açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İtfaiyeciler ve kurtarıcılar olumsuz durumlarda can ve mal kaybını önlemek için çoklukla zamanla yarışan bir mesleği icra ediyorlar. Fiziksel olarak çok zor bir mesleği yapıyorlar. Zinde ve güçlü olmaları, hayatlarının vazgeçilmez bir prensibi. Ekiplerin uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaları bazen bir canın kurtarılması için en belirleyici faktör" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE HAYATIN YENİDEN NORMALE DÖNMESİNİ EN KISA SÜREDE MİLLETÇE SAĞLAYACAĞIZ: Dünyanın en özel meslek gruplarından birisi itfaiye. İtfaiyeci olmak çok önemli, çok hassas bir meslek. Ben her itfaiyeciyi gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Onların fedakarca meslek yapma anlayışlarını gururla takip ediyorum. Ne yazık ki bu yılın henüz başında, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle dünyanın dört bir yanından desteğe gelen arama kurtarma ekiplerini de ülkemizde ağırlamıştık. Farklı ülkelerden gelen dostlarımızın hayat kurtarmak için canla başla her şeylerini ortaya koyarak çalışmalarına bizzat ben de deprem bölgesinde şahitlik ettim. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin insan olmanın en güzel örneklerinden birisini bize yaşattılar. Hayatlar kurtardılar, kurtardıkları her canla sayısız insanımızın hayatına dokundular, milletimizin sevgisini kazandılar hayır duasını aldılar. Burdan zor anımızda yardımımıza koşan tüm dostlarımıza bizi fiziken burada olmasalar bile desteklerini, dualarını iyi dileklerini eksik etmeyen herkese, bütün insanlığa, milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Umuyorum ki el birliğiyle yaralarımızı saracak ve deprem bölgesinde hayatın yeniden normale dönmesini en kısa sürede milletçe sağlayacağız.

SPORUN HEM FİZİKSEL AÇIDAN HEM DOSTLUK DUYGULARININ VE İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK AÇISINDAN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK: Bugün çok daha güzel duygular uyandıran bir nedenle bir aradayız. Uluslararası İtfaiyeciler ve Kurtarıcılar Spor Federasyonu'nun erkeklerde 18'inci, kadınlarda 19'uncu dünya şampiyonasının açılışı için hep birlikte buluştuk. İstanbul'da elbette sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Geçen yılın 11- 15 Kasım tarihlerinde 28 ülkeden toplam 70 katılımcıyla da 23'üncü Uluslararası Konferansa yine İstanbulumuzda ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşamıştık. Bugün 29 ülkeden yaklaşık 400 sporcuya 100'e yakın uluslararası yönetici ve hakem heyeti bu değerli etkinlik için İstanbul'da olacak. Sporcular, kancalı merdivenle kule tırmanma, motopomp,100 metre engelli, 4X100 gibi koşu dallarında da yarışacaklar. Itfaiyeciler ve kurtarıcılar olumsuz durumlarda can ve mal kaybını önlemek için çoklukla zamanla yarışan bir mesleği icra ediyorlar. Fiziksel olarak çok zor bir mesleği yapıyorlar. Zinde ve güçlü olmaları, hayatlarının vazgeçilmez bir prensibi. Ekiplerin uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaları bazen bir canın kurtarılması için en belirleyici faktör oluyor. Bu anlamda sporu hem fiziksel açıdan, hem dostluk duygularının ve iş birliğinin güçlenmesini sağlamak açısından önemi çok büyük.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE DÜNYADA HER İNSANIN HER MİLLETİN ORTAK MÜCADELE ALANI OLMALIDIR: Ne yazık ki küresel iklim değişikliği ve insan hatasından kaynaklı nedenlerle Türkiyemiz ve bütün dünya ülkeleri çok sık afetlerle karşı karşıya kalmak durumunda. Dünyanın birçok yerinde yaz aylarında çok büyük orman yangınlarını yaşıyoruz. Itfaiyecilerimize ve kurtarıcılarımıza bu afetlerde çok iş düşüyor. Büyük afetler karşısında birbirimize destek olmaya, yardım elini uzatmaya hep birlikte tabi ki devam edeceğiz. Afetler sadece ulusların kendi içlerinde mücadele ettikleri bir alan değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde, her milletin birbirinin yardımına koşmak durumunda olduğu insanlığın mücadelesi gönül ister ki böyle olumsuzluklarla hiç karşılaşmayalım. Ama karşılaştığımızda da bu mutlak hazırlıklı olmalıyız. Ama dünya adına şunu söylemek isterim. Elbette afetler doğanın bir gerçeği. Ama iklim değişikliğiyle mücadele dünyada her insanın her milletin ortak mücadele alanı olmalıdır.

SAVAŞLARIN SON BULDUĞU, DÜNYADA BARIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR DÖNEMİ UMUYORUM: Bu şampiyonanın, itfaiyecilerimize, kurtarıcılarımıza centilmence yarışmanın keyfini yaşattığı gibi afetlere de etkin müdahale edilmesine katkı ve motivasyon sağlayacağını da şimdiden hissediyorum. Sportif gibi buluşmalar dünya insanlığının kaynaşı anlarıdır. Bir mesleğin inşa ettiği bu buluşma anını da yine insanlığın bir kaynaşma anı olarak da tanımlıyorum. Bu vesileyle gerçekten sporun barışa da hizmet etmesini diliyorum. Savaşların son bulduğu, dünyada barışın hakim olduğu bir dönemi umuyorum hep birlikte başta şehirlerimizin motivasyonuyla yakın coğrafyamıza ve bütün dünyaya hep birlikte yaşatırız. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin bir kez daha bütün misafirlerimizin huzurunda halkımızla paylaşmak istiyorum. Atamızın 'yurtta sulh dünyada sulh' anlayışı umut ediyorum bütün dünyaya ders olur. Tekrar bu organizasyona katkı sunan Dünya Federasyonu'na yine bu organizasyonlara ev sahipliği yapan dünyanın en eski birisi olan gururumuz İstanbul İtfaiyesi ekibimize, yöneticilerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum."